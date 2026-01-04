En
کد خبر:۱۳۴۹۸۰۶
نبض خبر

محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!

مهدی خراتیان که عده‌ای به عنوان کارشناس دعوتش می‌کنند، چندی پیش گفته بوده که روسیه و چین اجازه نمی‌دهد اسنپ بک اجرا شود و اجرا شد. حالا این شخص دو هفته قبل درباره سرنوشت نیکلاس مادورو در تحلیلی گفت: «اینکه ترامپ مادورو را سرنگون می‌کند غلط است! محافظین مادورو کوبایی هستند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد.» پیش بینی جالب خراتیان را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر مهدی خراتیان دونالد ترامپ نیکلاس مادورو
