مهدی خراتیان که عده‌ای به عنوان کارشناس دعوتش می‌کنند، چندی پیش گفته بوده که روسیه و چین اجازه نمی‌دهد اسنپ بک اجرا شود و اجرا شد. حالا این شخص دو هفته قبل درباره سرنوشت نیکلاس مادورو در تحلیلی گفت: «اینکه ترامپ مادورو را سرنگون می‌کند غلط است! محافظین مادورو کوبایی هستند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد.» پیش بینی جالب خراتیان را می‌بینید و می‌شنوید.