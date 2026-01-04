نبض خبر
تحلیل سعید جلیلی و امیرحسین ثابتی درباره ونزوئلا که سوژه شده
پس از حمله آمریکا به ونزوئلا و بازداشت و ربایش نیکلاس مادورو به ساده ترین شکل ممکن، تحلیلهای سعید جلیلی و امیرحسین ثابتی درباره ونزوئلا مورد توجه قرار گرفته و سوژه فضای مجازی است. این تحلیلها را میبینید.
اتفاقا حمله آمریکا به ونزوئلا نشان داد که این کشور ، کشور مهمی از لحاظ اقتصادی برای حتی آمریکا بوده که به اون حمله کرده و نشون می ده که تحلیل این دوستان کاملا درسته
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
بابا این چلیلی چی از جان مردم میخواد. چرا نمی فهمه مردم ازش بیزارند.
خوب الان حرف های که زدن مشکلش چی بود؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
با همین سواد و قدرت تحلیل 6 تا قطع نامه نصیب مردم بدبخت ایران کردند ، بعدم طلبکار شدن چرا چاهی که ما کندیم رو خواستید با برجام پر کنید
تا اینها کار دستشان باشد وضع مان روز به روز بدتر میشود پایداری چی ها دیدشان به دنیا همینقدر کودکانه است