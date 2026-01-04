En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 15050
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۹۷۹۶
کد خبر:۱۳۴۹۷۹۶
25676 بازدید
نظرات: ۲۰
نبض خبر

تحلیل سعید جلیلی و امیرحسین ثابتی درباره ونزوئلا که سوژه شده

پس از حمله آمریکا به ونزوئلا و بازداشت و ربایش نیکلاس مادورو به ساده ترین شکل ممکن، تحلیل‌های سعید جلیلی و امیرحسین ثابتی درباره ونزوئلا مورد توجه قرار گرفته و سوژه فضای مجازی است. این تحلیل‌ها را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سعید جلیلی امیرحسین ثابتی ونزوئلا حمله آمریکا به ونزوئلا نیکلاس مادورو
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
معرفی بشار اسد و مادورو به عنوان درس عبرت در تلویزیون!
کنایه عجیب زلنسکی به پوتین با چاشنی دستگیر مادورو
تصاویر قتل عام سربازان ونزوئلا توسط ارتش آمریکا +18
پارتی ترامپ و ایلان ماسک پس از دستگیری مادورو
تصاویر عملیات انتقال مادورو به نیویورک
سخنان خطرناک ترامپ درباره گام بعدی‌اش
آمریکا قصد اجرای طرحی مشابه ربایش مادورو در ایران را داشت!
واکنش عجیب تلویزیون رسمی ونزوئلا به حملات آمریکا
«نه» معاون مادورو به ترامپ؛ آغاز موج بعدی حمله؟!
تصاویر مادورو در اداره مواد مخدر آمریکا: سال نو مبارک!
پایین کشیدن تصاویر مادورو در ونزوئلا توسط مخالفین
جزئیات بازداشت مادورو به روایت ترامپ + زیرنویس
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
تصاویر جشن خیابانی مخالفان مادورو در کاراکاس
رجزخوانی یار جلیلی: با 8 درصد رای به مجلس رفتم، امروز وزیر را پایین کشیدم!
حمله شدید سعید جلیلی به کافه‌های تهران | کافه رفقایش را ببینید
نماینده سوپرانقلابی: تابناک مانع ریاست جمهوری جلیلی شد!
عصبانیت یار سعید جلیلی از اشاره ترامپ به نشیمنگاهش!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱۲۸
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
381
79
پاسخ
اتفاقا حمله آمریکا به ونزوئلا نشان داد که این کشور ، کشور مهمی از لحاظ اقتصادی برای حتی آمریکا بوده که به اون حمله کرده و نشون می ده که تحلیل این دوستان کاملا درسته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
باخت نمیدی به هیچ وجه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ونزوئلا میتونست هر کشور دیگه‌ای باشه (کوبا، مکزیک و ...) و الان این جماعت باز هم همین ایرادها رو به جلیلی می گرفتند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
از رو هم که نمیرین با این استدلالتون پایدارچیا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
حمله آمریکا اثبات کرد تحلیل درسته. ونزوئلا بزرگترین منابع نفتی دنیا را دارد!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
اولین منبع نفت دنیاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
73
427
پاسخ
بابا این چلیلی چی از جان مردم میخواد. چرا نمی فهمه مردم ازش بیزارند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
27
283
پاسخ
نتیجه تحلیل غلط میشه مادرو ،ونزوئلا که هنوز معلوم نیست
یاشار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
241
53
پاسخ
خوب الان حرف های که زدن مشکلش چی بود؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
بدفهمی کج فهمی نداشتن فهم سیاسی عمیق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
46
288
پاسخ
حرف اینارو جدی نگیرید. کم سواد هستند ، مهم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
8
217
پاسخ
خدایا خودت به داد ما برس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
29
291
پاسخ
با همین سواد و قدرت تحلیل 6 تا قطع نامه نصیب مردم بدبخت ایران کردند ، بعدم طلبکار شدن چرا چاهی که ما کندیم رو خواستید با برجام پر کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
150
27
پاسخ
ثابتی قابل تحمل تره
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
25
257
پاسخ
تا اینها کار دستشان باشد وضع مان روز به روز بدتر میشود پایداری چی ها دیدشان به دنیا همینقدر کودکانه است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
15
202
پاسخ
پس چرا گوشت برزیلی رو سه برابر عرضه میکنید
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟