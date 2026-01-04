به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از ایرنا، قرار است ساعت ۱۲:۳۰ امروز یکشنبه ۱۴ دی ماه دومین پارت از بنزین سوپر وارداتی در رینگ داخلی بورس انرژی عرضه شود.

بر اساس طلاعیه منتشره از سوی بورس انرژی، حجم عرضه مدنظر ۱۸۰ هزار لیتر و قیمت پایه ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان است. همچنین حداکثر افزایش حجم عرضه به میزان ۶۰ هزار لیتر بوده که در صورت وجود تقاضا، امکان اعمال وجود دارد. حداقل حجم خرید و حداقل تغییر حجم سفارش در این عرضه، ۳۰ هزار لیتر و محل تحویل بنزین ویژه (سوپر) نیز بندر امام خمینی (ره) است.

دامنه حداقل با حداکثر قیمت پایه بورس انرژی بین ۶۲ هزار و ۵۱۰ تا ۶۹ هزار و ۹۰ تومان است.

جزئیات جدید از عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی/ چرا قیمت‌ها کاهش یافت؟

اولین عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی در ۲ آذر امسال بود که کشف قیمت آن، همان قیمت پایه و ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان بود؛ این در حالی است که قرار بود در دومین عرضه به قیمت پایه ۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان به شرکت های توزیع کننده فروخته شود.

اقدامی که با ورود دستگاه اجرایی ناظر بر تولید و پخش فرآورده های نفتی و تذکر به شرکت واردکننده، متوقف شد و با توجه به اینکه دومین پارت عرضه بنزین سوپر، از محل همان حجم وارداتی اولیه صورت می گیرد و واردات جدیدی انجام نشده، لذا قرار است دومین عرضه در بورس انرژی نیز با قیمت پایه ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان به خریداران واگذار شود.