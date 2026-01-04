En
تعداد بازدید : 4740
کد خبر:۱۳۴۹۷۶۱
کد خبر:۱۳۴۹۷۶۱
8254 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

«نه» معاون مادورو به ترامپ؛ آغاز موج بعدی حمله؟!

در حالی که دونالد ترامپ در سخنانی پس از بازداشت نیکلاس مادورو مدعی شد دلسی رودریگز معاون ‌رئیس جمهور ونزوئلا به او گفته که هرچه آمریکا بگوید حاضر است انجام دهد، دلسی در سخنرانی خلاف این عمل کرد. با دعوت مردم به آرامش و وحدت برای دفاع از کشور، گفت دولت در کشور مستقر است و آماده مقابله با هرگونه چالش است. او افزود ونزوئلا برای دفاع از خود با تمام توان آماده است و اجازه هیچ‌گونه تجاوز نظامی به کشور داده نخواهد شد. معاون مادورو همچنین اعلام کرد این کشور استقلال خود را در برابر همه قدرت‌های استعمارگر حفظ خواهد کرد. رودریگز با اشاره به مقاومت مردم ونزوئلا در برابر حملات گذشته گفت این مسیر ادامه خواهد داشت و تأکید کرد تنها رئیس‌جمهور کشور نیکلاس مادورو است. با توجه به آنکه شرط عدم اعمال موج دوم حملات را پذیرش خواسته‌های آمریکا خوانده بود، باید دید آیا این حملات در راه است یا دلسی برخلاف گفته‌هایش به گونه دیگری عمل می‌کند؟
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ونزوئلا جنگ آمریکا و ونزوئلا نیکلاس مادورو دلسی رودریگز ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
12
49
پاسخ
حرف مفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
8
37
پاسخ
چون قانون جنگل حاكم هست و هر كي هر كاري دلش ميخواد بكنه مطمئنا موج دوم حملات در راه خواهد بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
4
55
پاسخ
ترامپ قمارباز که رئیس جمهور یک کشور را در کسری از ثانیه می‌برد فکر آینده را نیز کرده است
سیّد دلبر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
13
56
پاسخ
جمع کن برو پیکارت ... دلت خوشه !!! مادورو دیشب داشت میرقصید تو خواب اومدن برش داشتن رفتن
ناشناس
|
France
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
4
48
پاسخ
یه بررسی کنید که حکومت مادرو چقدر به ما بدهکار بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
4
27
پاسخ
خیر. کل ماجرا فیلم است. قبلا هماهنگ شده است. آمریکا با همه اول هماهنگ می کند ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
6
26
پاسخ
سخنان خانم معاون نشون میده که قطعا معامله صورت گرفته!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
3
30
پاسخ
تو رو خدا ول کنید قهرمان سازی نکنید...بپذیرید که در ونزوئلا کار مادورو و دوستانش تمام شده و باید منتظر وضعیت جدید بود.
جانباز هفتاد درصد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
29
پاسخ
اول و آخر باید نگران کشور خودمان باشیم
این قانون جنگل سرا راهش به ایران هم خواهد رسید
