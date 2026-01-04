نبض خبر
«نه» معاون مادورو به ترامپ؛ آغاز موج بعدی حمله؟!
در حالی که دونالد ترامپ در سخنانی پس از بازداشت نیکلاس مادورو مدعی شد دلسی رودریگز معاون رئیس جمهور ونزوئلا به او گفته که هرچه آمریکا بگوید حاضر است انجام دهد، دلسی در سخنرانی خلاف این عمل کرد. با دعوت مردم به آرامش و وحدت برای دفاع از کشور، گفت دولت در کشور مستقر است و آماده مقابله با هرگونه چالش است. او افزود ونزوئلا برای دفاع از خود با تمام توان آماده است و اجازه هیچگونه تجاوز نظامی به کشور داده نخواهد شد. معاون مادورو همچنین اعلام کرد این کشور استقلال خود را در برابر همه قدرتهای استعمارگر حفظ خواهد کرد. رودریگز با اشاره به مقاومت مردم ونزوئلا در برابر حملات گذشته گفت این مسیر ادامه خواهد داشت و تأکید کرد تنها رئیسجمهور کشور نیکلاس مادورو است. با توجه به آنکه شرط عدم اعمال موج دوم حملات را پذیرش خواستههای آمریکا خوانده بود، باید دید آیا این حملات در راه است یا دلسی برخلاف گفتههایش به گونه دیگری عمل میکند؟
چون قانون جنگل حاكم هست و هر كي هر كاري دلش ميخواد بكنه مطمئنا موج دوم حملات در راه خواهد بود
ترامپ قمارباز که رئیس جمهور یک کشور را در کسری از ثانیه میبرد فکر آینده را نیز کرده است
جمع کن برو پیکارت ... دلت خوشه !!! مادورو دیشب داشت میرقصید تو خواب اومدن برش داشتن رفتن
خیر. کل ماجرا فیلم است. قبلا هماهنگ شده است. آمریکا با همه اول هماهنگ می کند ....
تو رو خدا ول کنید قهرمان سازی نکنید...بپذیرید که در ونزوئلا کار مادورو و دوستانش تمام شده و باید منتظر وضعیت جدید بود.