تعداد بازدید : 10974
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۹۶۹۹
14500 بازدید
نظرات: ۳۲
نبض خبر

تصاویر مادورو در اداره مواد مخدر آمریکا: سال نو مبارک!

نیکلاس مادورو و همسرش با خودرو زره پوش به اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) منتقل شد تا از آنجا به دادگاهی در منتهن منتقل شود و تفهیم اتهام شود. رئیس جمهور ونزوئلا در نخستین مواجهه با خبرنگاران و عکاسان گفت: «سال نو مبارک!» این لحظات را در تابناک می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر نیکلاس مادورو ویدیو اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا حمله آمریکا به ونزوئلا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
72
پاسخ
کابوس مادورو ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
تو نیم ساعت گرفتن بردنش
ناشناس
|
Canada
|
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
23
121
پاسخ
ترامپ که بهش گفت بگذار و برو به هرجا که دوست داری. دیکتاتورها تا 15 دقیقه آخر هم فکر میکنند فنا ناپذیرند. چقدر در این کلیپ حقیر بود.
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
قانون جنگل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
92
29
پاسخ
واقعا آمریکا در حال تحقیر ملت ها است .
ملت آمریکا باید آزاده باشد و دولت خود را محکوم کند و آن را تغییر بدهد.
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ملت آمریکا و دولت آمریکا هر دو مردمانی بی فرهنگ و بی تمدن هستند و هنوز در غرب وحشی به سر می برند. همان کابوهای قدیمی فقط با تانک و هواپیما.
عجبرویی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
14
95
پاسخ
سال نو مبارک رییس
خوش بگذره
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
چی نوشتی ؟؟ کلی خندیدم. آره عجب رویی داره. شب بخیر و سال نو مبارک هم میگه ولی بعد از زندان رفتنش دیدن داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
عادت داشت در هر شرایطی می رقصید .
ناشناس
|
Switzerland
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
117
پاسخ
الجزیره :
سامانه های اس 300 روسی در ونزوئلا به هنگام حملات هوایی امریکا، کار نکردند
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
6
28
پاسخ
و احتمالا رفتن به هتل بعدش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
4
95
پاسخ
سال نو تو هم مبارک! نیویورک خوش بگذره کلا بهتر از روسیه است که اسد رفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
3
63
پاسخ
بدبخت رد داده!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
8
92
پاسخ
دلقک رو ببین ، دیکتاتور دلقک ندیده بودیم که دیدیم
ناشناس
|
Switzerland
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
3
75
پاسخ
الجزیره :
سامانه های اس 300 روسی در ونزوئلا به هنگام حملات هوایی امریکا، کار نکردند
پاسخ ها
جواد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
حدود دو ماه پیش تو الاسکا در مورد کار نکردنش معامله شد.
