تصاویر مادورو در اداره مواد مخدر آمریکا: سال نو مبارک!

نیکلاس مادورو و همسرش با خودرو زره پوش به اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) منتقل شد تا از آنجا به دادگاهی در منتهن منتقل شود و تفهیم اتهام شود. رئیس جمهور ونزوئلا در نخستین مواجهه با خبرنگاران و عکاسان گفت: «سال نو مبارک!» این لحظات را در تابناک می‌بینید.