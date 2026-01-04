نبض خبر
تصاویر مادورو در اداره مواد مخدر آمریکا: سال نو مبارک!
نیکلاس مادورو و همسرش با خودرو زره پوش به اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) منتقل شد تا از آنجا به دادگاهی در منتهن منتقل شود و تفهیم اتهام شود. رئیس جمهور ونزوئلا در نخستین مواجهه با خبرنگاران و عکاسان گفت: «سال نو مبارک!» این لحظات را در تابناک میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳۲
کابوس مادورو ...
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ترامپ که بهش گفت بگذار و برو به هرجا که دوست داری. دیکتاتورها تا 15 دقیقه آخر هم فکر میکنند فنا ناپذیرند. چقدر در این کلیپ حقیر بود.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
واقعا آمریکا در حال تحقیر ملت ها است .
ملت آمریکا باید آزاده باشد و دولت خود را محکوم کند و آن را تغییر بدهد.
ملت آمریکا باید آزاده باشد و دولت خود را محکوم کند و آن را تغییر بدهد.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
سال نو مبارک رییس
خوش بگذره
خوش بگذره
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
الجزیره :
سامانه های اس 300 روسی در ونزوئلا به هنگام حملات هوایی امریکا، کار نکردند
سامانه های اس 300 روسی در ونزوئلا به هنگام حملات هوایی امریکا، کار نکردند
سال نو تو هم مبارک! نیویورک خوش بگذره کلا بهتر از روسیه است که اسد رفته