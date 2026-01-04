نبض خبر
تصاویر عملیات انتقال مادورو به نیویورک
نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا دقایقی پیش با یک جت به نیویورک منتقل شد تا پس از حضور در اداره مواد مبارزه با مخدر آمریکا (DEA)، در دادگاهی در منهتن تفهیم اتهام شود! مجموعه تصاویر عملیات انتقال مادورو به نیویورک از فرودگاه تا اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا را در تابناک میبینید.
برچسبها:نبض خبر نیکلاس مادورو حمله آمریکا به ونزوئلا محاکمه مادورو بازداشت مادورو نیویورک ویدیو اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا DEA
چه جالب همه چیز رو کامل نشون میدن ،و همه میبینن قضاوت با افکار جمعی
اطرافیان نزدیکش بهش خیانت کردن ، مگه میشه به این راحتی رئیس جمهور یک کشور رو دزدید .
آقای ترامپ قمارباز بزودی نوبت خودت هم میرسه .دست بالای دست بسیار است
یداله فوق ایدیهم
یداله فوق ایدیهم
دلم برا رقصيدناش تنگ شده
ناشناس| |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
این همه ادعا، تو کشور خودش و تو کاخ ریاست جمهوری و از تو رختخواب کردنش تو گونی ائنم ظرف نیم ساعت و یدنش