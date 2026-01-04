En
تعداد بازدید : 7644
کد خبر:۱۳۴۹۶۹۶
9720 بازدید
نظرات: ۱۵
نبض خبر

تصاویر عملیات انتقال مادورو به نیویورک

نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا دقایقی پیش با یک جت به نیویورک منتقل شد تا پس از حضور در اداره مواد مبارزه با مخدر آمریکا (DEA)، در دادگاهی در منهتن تفهیم اتهام شود! مجموعه تصاویر عملیات انتقال مادورو به نیویورک از فرودگاه تا اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا را در تابناک می‌بینید.
نبض خبر نیکلاس مادورو حمله آمریکا به ونزوئلا محاکمه مادورو بازداشت مادورو نیویورک ویدیو اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا DEA
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
23
پاسخ
چه جالب همه چیز رو کامل نشون میدن ،و همه میبینن قضاوت با افکار جمعی
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
32
13
پاسخ
خاک بر سر مردم ونزوئلا که این ذلت را پذیرفتن خاک خاک!!!
ایرج من
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
14
پاسخ
اطرافیان نزدیکش بهش خیانت کردن ، مگه میشه به این راحتی رئیس جمهور یک کشور رو دزدید .
ناشناس
|
Canada
|
۰۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
22
پاسخ
چقدر حقیر سد
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
37
12
پاسخ
آقای ترامپ قمارباز بزودی نوبت خودت هم میرسه .دست بالای دست بسیار است
یداله فوق ایدیهم
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
3
25
پاسخ
دلم برا رقصيدناش تنگ شده
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
بیشتر از ترامپ نرقصید!!!!!!دیکتاتور دلقک ندیدی چه دیکتاتوری دلقک تر از ترامپ موزرد ببین عاقبتش : سرانجام دیکتاتور ترامپ چه خواهد بود؟؟؟؟؟ انجا که کارگزاران الهی مفسدان در زمین را با غلو و زنجیر به اتشگاه جهنم خواهند کشاند . قلدر موزرد روزگار بدی خواهد داشت ذر انتهای عالم خلقت سر انجام واقعی انجاست!!!!! ایات سوره زمر را بخوانید!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
6
12
پاسخ
قاونو اول جنگل: وقتی ضعیف باشی اینه سرنوشتت!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
16
پاسخ
راننده اتوبوس ترانزیت کاراکای رفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
5
23
پاسخ
این همه ادعا، تو کشور خودش و تو کاخ ریاست جمهوری و از تو رختخواب کردنش تو گونی ائنم ظرف نیم ساعت و یدنش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
23
9
پاسخ
لعنت خدا بر آمریکای شیطان صفت
