لحظه دلهره‌آور مدفون شدن خودروها زیر برف دوربین‌ها بعدازظهر دوشنبه یک فاجعه طبیعی وحشتناک را ثبت کردند، زمانی که...

تصاویر مادورو در اداره مواد مخدر آمریکا: سال نو مبارک! نیکلاس مادورو و همسرش با خودرو زره پوش به اداره مبارزه با مواد مخدر...

تصاویر عملیات انتقال مادورو به نیویورک نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا دقایقی پیش با یک جت به نیویورک منتقل شد...

تصاویر سلاح‌هایی که از اغتشاشگران کشف و ضبط شد تصاویری از سلاح و ابزارهای که از اغتشاشگران کشف و ضبط شده منتشر شده که...

حضور علنی گروهک جنایتکار پژاک در اغتشاشات گروهک تروریستی تجزیه طلب چندین ملیتی کرد پژاک مزدوری خود برای رژیم...

تصاویر قتل عام سربازان ونزوئلا توسط ارتش آمریکا +18 بر اثر حمله آمریکا به ونزوئلا و عملیات ربایش نیکلاس مادورو توسط...

تصاویر سرقت مسلحانه از سوپرمارکت در زاهدان تصاویری سرقت مسلحانه با استفاده از کلاشنیکف از سوپرمارکتی در زاهدان...

خشم طرفداران مادورو از شادی پس از ربایشش را ببینید طرفداران نیکلاس مادورو در واکنش به خوشحالی مخالفین به خیابان آمدند و با...

تصاویر خلع سلاح پلیس توسط اغتشاشاگران تصاویر وحشتناکی از خلع سلاح پلیس توسط اغتشاشاگران در اصفهان منتشر شده...

وحشت و فرار مردم ونزوئلا از کاراکاس بعد از حمله آمریکا ویدیویی از فراز مردم ونزوئلا از ترس حمله هوایی آمریکا از کاراکاس را در...

گزارش خبرنگار صداوسیما از شرایط جنگی کاراکاس ونزوئلا خبرنگار صداوسیما در ونزوئلا گزارش داد که با گذشت ساعتی از تحولات اخیر،...

تصاویر هوش مصنوعی از لحظات ترور حاج قاسم سلیمانی کماندوهای ارتش آمریکا ساعت 1:20 روز 13 دی 1398 در عملیاتی تروریستی حاج...

واکنش عجیب تلویزیون رسمی ونزوئلا به حملات آمریکا در حالی که نقاط حساس ونزوئلا زیر بمباران شدید آمریکاست و دونالد ترامپ...

تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا همزمان با حملات موشکی و بمباران نقاط کلیدی نظامی ونزوئلا توسط موشک‌های...

20 ویدیو از لحظات اصابت موشک‌های آمریکا به ونزوئلا ارتش آمریکا از ساعت 2 بامداد به وقت کاراکاش، حمله به خاک ونزوئلا تحت...