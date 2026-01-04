En
تعداد بازدید : 1989
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۹۶۹۵
3345 بازدید
نظرات: ۱۷
نبض خبر

فیلم مراسم خاکسپاری بهرام بیضایی

بهرام بیضایی کارگردان و نویسنده و پژوهشگر تئاتر و سینما ساعتی پیش با حضور جمعی از دوستدارانش در آمریکا به خاک سپرده شد. مجموعه تصاویر مراسم خاکسپاری بهرام بیضایی را در تابناک می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر بهرام بیضایی مراسم خاکسپاری ویدیو فیلم
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Switzerland
|
۰۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
15
پاسخ
زمانه غریبی است! ایران دوستی همچون او باید در غربت به خاک سپرده شود!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
خلایق هر چه لایق
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
5
3
پاسخ
امیدوارم منو کربلا خاکم کنن!!!
خسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
7
1
پاسخ
مگه مسلمون نبود!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
نه پدر و مادرش بهایی بودند و با توجه عضویت در کانون نویسندگان به احتمال زیاد مارکسیست شده بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
نخیر بهایی بودند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
بهایی مگه دینه؟؟خخخخخخ
محسن گرجی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
4
2
پاسخ
باسلام . من بعنوان ک فرهنگ دوست متاسفم که این آقا را حتی نام ببرم . که در خاک کشور دیگری دفن شود. وا تاسف برای هنر این کشور.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
خودت متوجه شدی چی گفتی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
7
3
پاسخ
مگه این بنده خدا مسلمان نبود؟
چرا مثل مسیحی‌ها دفنش کردند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
6
2
پاسخ
و شب اول قبر!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
12
پاسخ
روحش شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
4
1
پاسخ
مسلمون نبوده؟ با تابوت دفن شده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
9
پاسخ
روحش شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
8
پاسخ
روحش شاد و یادش گرامی باد
