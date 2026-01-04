نبض خبر
فیلم مراسم خاکسپاری بهرام بیضایی
بهرام بیضایی کارگردان و نویسنده و پژوهشگر تئاتر و سینما ساعتی پیش با حضور جمعی از دوستدارانش در آمریکا به خاک سپرده شد. مجموعه تصاویر مراسم خاکسپاری بهرام بیضایی را در تابناک میبینید.
برچسبها:نبض خبر بهرام بیضایی مراسم خاکسپاری ویدیو فیلم
زمانه غریبی است! ایران دوستی همچون او باید در غربت به خاک سپرده شود!
ناشناس| |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
مگه مسلمون نبود!!!!!!!
ناشناس| |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
باسلام . من بعنوان ک فرهنگ دوست متاسفم که این آقا را حتی نام ببرم . که در خاک کشور دیگری دفن شود. وا تاسف برای هنر این کشور.
ناشناس| |
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴