فیلم مراسم خاکسپاری بهرام بیضایی بهرام بیضایی کارگردان و نویسنده و پژوهشگر تئاتر و سینما ساعتی پیش با...

خاطره جالب ساره رشیدی از جمله رامبد جوان ساره رشیدی از شرکت کنندگان مسابقه استندآپ کمدی خندوانه خاطره ای جالب از...

طعنه سریال جدید مهران مدیری به فرار مالیاتی پزشکان طعنه در سریال شش ماهه اثر جدید مهران مدیری به فرار مالیاتی پزشکان را...

مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون مصاحبه‌ای کرده که در فضای مجازی...

سکانس‌هایی از فیلم زیبا صدایم کن فیلم زیبام صدایم کن به کارگردانی رسول صدرعاملی و نویسندگی آرش صادق‌بیگی،...

پاسخ جالب فاطمه گودرزی درباره مهاجرت از ایران فاطمه گودرزی با صراحت به سوال کامران نجف زاده درباره مهاجرت پاسخ داد و...

تصاویر دیده نشده از رضا امیرخانی مهدی قزلی نویسنده با انتشار ویدیویی از رضا امیرخانی نوشت: «رضا امیرخانی...

سکانس‌هایی از فیلم چهارشنبه سوری فیلم چهارشنبه سوری به کارگردانی اصغر فرهادی و نویسندگی اصغر فرهادی و...

تصاویر پرویز پرستویی برهنه در استخر پس از آنکه سید جواد هاشمی در سکانسی از سریال «زخم کاری» در استخر برهنه...

تصاویری از تولد 75 سالگی رضا رویگری همزمان با سالروز تولد رضا رویگری، بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر، جمعی از...

ویدیوی جنجالی مهران مدیری درباره افزایش قیمت دلار ویدیوی صحبت‌های جنجالی مهران مدیری درباره افزایش قیمت دلار که برنامه...