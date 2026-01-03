En
تعداد بازدید : 5273
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۹۶۸۸
11461 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

آمریکا قصد اجرای طرحی مشابه ربایش مادورو در ایران را داشت!

مصطفی خوش‌چشم کارشناس صداوسیما ادعا کرد: «در جنگ دوازده قصد اجرای طرحی مشابه ربایش مادورو در ایران را داشتند... من تجهیزات‌شان را دیدم که بچه‌های وزارت اطلاعات گرفته بودند... نجارهای دو تابعیتی ایرانی آلمانی در اطراف تهران برای ربایش آماده بودند که چند محفظه چوبی برای ربایش در پوشش مبل سازی ساخته بودند که نقشه‌شان لو رفت... قرار بود در روزهای اول جنگ 12 روزه، هوابرد به ایران بیایند... چنان رودست خوردند و گروه پشتیبانی‌شان دستگیر شد که هوابردها جرات نکردند بیایند.» ادعاهای خوش چشم را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر مصطفی خوش چشم ویدیو جنگ دوازده روزه هوابرد دلتا فورس دو تابعیتی وزارت اطلاعات مادورو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
Feri
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
4
45
پاسخ
آره کارشناس تو راست میگی...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
8
44
پاسخ
اگر انجام نشده پس آمریکا قصدش را نداشته است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
4
41
پاسخ
چرا این خبر را الان گفتی ؟! همش می خوای بگی من میدونم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
38
پاسخ
ایشون از همه چی خبر داره!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
53
پاسخ
کاش زودتر میگفتید تا مادورو هم بلد میشد گیر نمی افتاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
3
35
پاسخ
این کارشناسان چه مدرک تحصیلی دارند ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
1
پاسخ
چه چیزلیی دیگه واجب گفتنش ،که تا دیر نشده،احسنت به این تحلیل کارشناس ،دنیا دنیا اینه که کلاه خودتو محکم بگیری ،چه با هیجان هم میگه،از کرامات شیخ ما این بود که شیره را خورد گفت شیرین است
مهدی
|
Canada
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
0
پاسخ
من که متوجه نشدم ایشون چی گفت. چند بار هم گوش دادم. یکی به من توضیح بده که بالاخره آمریکا خواسته و نتونسته و یا نخواسته. ممنون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
0
پاسخ
حال شما خوبه، مطمئنی خوبی،
