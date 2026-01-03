آمریکا قصد اجرای طرحی مشابه ربایش مادورو در ایران را داشت!

مصطفی خوش‌چشم کارشناس صداوسیما ادعا کرد: «در جنگ دوازده قصد اجرای طرحی مشابه ربایش مادورو در ایران را داشتند... من تجهیزات‌شان را دیدم که بچه‌های وزارت اطلاعات گرفته بودند... نجارهای دو تابعیتی ایرانی آلمانی در اطراف تهران برای ربایش آماده بودند که چند محفظه چوبی برای ربایش در پوشش مبل سازی ساخته بودند که نقشه‌شان لو رفت... قرار بود در روزهای اول جنگ 12 روزه، هوابرد به ایران بیایند... چنان رودست خوردند و گروه پشتیبانی‌شان دستگیر شد که هوابردها جرات نکردند بیایند.» ادعاهای خوش چشم را می‌بینید و می‌شنوید.