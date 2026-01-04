عکس: مراسم معنوی اعتکاف در مسجد ملا اسماعیل یزد
مراسم معنوی اعتکاف، همزمان با سراسر کشور در مسجد ملا اسماعیل یزد در حال برگزاری است. اعتکاف یا «ایام البیض» از اذان صبح سیزدهم ماه رجب آغاز و هنگام اذان مغرب روز پانزدهم رجب به پایان میرسد. این مراسم با حضور بیش از ۴۰ هزار نفر از قشرهای مختلف به خصوص نوجوانان و جوانان در ۳۷۰ مسجد ۱۲ شهرستان استان یزد برگزار می شود.
