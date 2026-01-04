صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۹۶۸۳
بازدید: ۲۳۳۶

عکس: مراسم معنوی اعتکاف در مسجد ملا اسماعیل یزد

مراسم معنوی اعتکاف، همزمان با سراسر کشور در مسجد ملا اسماعیل یزد در حال برگزاری است. اعتکاف یا «ایام البیض» از اذان صبح سیزدهم ماه رجب آغاز و هنگام اذان مغرب روز پانزدهم رجب به پایان می‌رسد. این مراسم با حضور بیش از ۴۰ هزار نفر از قشرهای مختلف به خصوص نوجوانان و جوانان در ۳۷۰ مسجد ۱۲ شهرستان استان یزد برگزار می شود.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری اعتکاف ایام البیض ماه رجب یزد مسجد ملا اسماعیل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.