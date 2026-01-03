نبض خبر
معرفی بشار اسد و مادورو به عنوان درس عبرت در تلویزیون!
حسن کاظمی قمی سفیر پیشین ایران در افغانستان در شبکه خبر با اشاره به اینکه آنهایی که میگوید باید واقعیت جهان را پذیرفت و به تعبیر کاظمی قمی هضم در جامعه جهانی شد یعنی تسلیم شد، به تجربه مادورو و بشار اسد به عنوان نماد چنین رویکردی اشاره کرد و در مقابل یمن را به عنوان نماد مقاومت معرفی کرد! اظهارات کاظمی قمی را میبینید و میشنوید.
ما ایرانی هستیم, متعصب و وطن پرست, بهترین ومتمدنترین مردم جهان, پنجاه سال مقاومت کردیم, خسته شدیم دیگه, چون داریم میبینم, این مقاومت که شما می فرمایید جناب فقط مال مردم کَف جامعه هست, اونایی که منسبی دارن وقدرتی, دارن خوش میگزرونن, شما هم اگه راست میگی مثل ما زندگی کن, نه اینکه شما در آسایش باشی وما در رنج, بعد به ما بگی مقاومت کن, اینکه جور درنمیاد