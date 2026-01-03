معرفی بشار اسد و مادورو به عنوان درس عبرت در تلویزیون!

حسن کاظمی قمی سفیر پیشین ایران در افغانستان در شبکه خبر با اشاره به اینکه آنهایی که می‌گوید باید واقعیت جهان را پذیرفت و به تعبیر کاظمی قمی هضم در جامعه جهانی شد یعنی تسلیم شد، به تجربه مادورو و بشار اسد به عنوان نماد چنین رویکردی اشاره کرد و در مقابل یمن را به عنوان نماد مقاومت معرفی کرد! اظهارات کاظمی قمی را می‌بینید و می‌شنوید.