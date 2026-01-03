En
کد خبر:۱۳۴۹۶۸۱
معرفی بشار اسد و مادورو به عنوان درس عبرت در تلویزیون!

حسن کاظمی قمی سفیر پیشین ایران در افغانستان در شبکه خبر با اشاره به اینکه آنهایی که می‌گوید باید واقعیت جهان را پذیرفت و به تعبیر کاظمی قمی هضم در جامعه جهانی شد یعنی تسلیم شد، به تجربه مادورو و بشار اسد به عنوان نماد چنین رویکردی اشاره کرد و در مقابل یمن را به عنوان نماد مقاومت معرفی کرد! اظهارات کاظمی قمی را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر سقوط بشار اسد سقوط دولت بشار اسد ویدیو نیکلاس مادورو یمن مقاومت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
13
80
پاسخ
مقاومت به شرط هوشمندانه و انعطاف پذیر بودن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
3
190
پاسخ
هردو به روسیه امیدواربودند! ولی پشتشاتراخالی کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
3
209
پاسخ
تا دیروز که مادورو نماد مقاومت بود!!!
سعید انصاریان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
9
193
پاسخ
ما ایرانی هستیم, متعصب و وطن پرست, بهترین ومتمدنترین مردم جهان, پنجاه سال مقاومت کردیم, خسته شدیم دیگه, چون داریم میبینم, این مقاومت که شما می فرمایید جناب فقط مال مردم کَف جامعه هست, اونایی که منسبی دارن وقدرتی, دارن خوش میگزرونن, شما هم اگه راست میگی مثل ما زندگی کن, نه اینکه شما در آسایش باشی وما در رنج, بعد به ما بگی مقاومت کن, اینکه جور درنمیاد
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
10
207
پاسخ
خوب برید تو یمن زندگی کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
5
102
پاسخ
نوهین به لفظ کارشناس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
9
153
پاسخ
واقعا متاسفم برای وزارت خارجه با این کارشناس .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
123
23
پاسخ
دقیقا یمن بدون آب و غذا آمریکا را وادار به فرار کرد
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
133
پاسخ
مگه مادرو تسلیم شد؟
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
104
11
پاسخ
دقیقا .
هیهات منا الذله
