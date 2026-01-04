عکس: مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران احداث شهرک مسکونی حضرت فاطمه زهرا (س) فراجا

دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ظهر دیروز (شنبه) هم‌زمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، ضمن بازدید از شهرک مسکونی 1500 واحدی حضرت فاطمه زهرا (س) وابسته به فراجا، از زحمات، تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده دست‌اندرکاران احداث این پروژه تقدیر کرد.