عکس: مراسم تجلیل از دستاندرکاران احداث شهرک مسکونی حضرت فاطمه زهرا (س) فراجا
دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، ظهر دیروز (شنبه) همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، ضمن بازدید از شهرک مسکونی 1500 واحدی حضرت فاطمه زهرا (س) وابسته به فراجا، از زحمات، تلاشها و اقدامات انجامشده دستاندرکاران احداث این پروژه تقدیر کرد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس خبری شهرک مسکونی دکتر مسعود پزشکیان فراجا
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.