ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۹۶۷۶
بازدید: ۲۵۴۶

عکس: مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران احداث شهرک مسکونی حضرت فاطمه زهرا (س) فراجا

دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ظهر دیروز (شنبه) هم‌زمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، ضمن بازدید از شهرک مسکونی 1500 واحدی حضرت فاطمه زهرا (س) وابسته به فراجا، از زحمات، تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده دست‌اندرکاران احداث این پروژه تقدیر کرد.

برچسب‌ها:
عکس خبری شهرک مسکونی دکتر مسعود پزشکیان فراجا
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
