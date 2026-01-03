نبض خبر
تصاویر قتل عام سربازان ونزوئلا توسط ارتش آمریکا +18
بر اثر حمله آمریکا به ونزوئلا و عملیات ربایش نیکلاس مادورو توسط کماندوهای دتا فورس، تاکنون دست کم 12 نفر کشته و 90 نفر زخمی شدهاند. تصاویر تازه از شدت حملات و همچنین تصاویر جنازه سربازان ونزوئلا را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۳۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۱
پس سامانه های چین و روسیه چرا هیچکاری نکردن یا جنگنده های سوخو سی و اف ۱۶ چرا بلند نشدن چون میگن آمریکا با چندتا هلی کوپتر رفته مگه اینقدر خنده دار نمیتونم بفهمم بخدا
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
علی موسوی| |
۰۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
از قوانین بین المللی چه خبر؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۰۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
این قوانین توسط کشورهای قوی و برای کنترل دنیا تنظیم شده و خودشون تعهدی بهش ندارن. قانون دنیا قانون جنگل هست
ناشناس| |
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
به نظرتون الان وقت حمله به کشتی ها و نیروهای آمریکایی نیست، الان هم دیر هست
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
علی| |
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
خب چرا ونزوئلا هیچ مبارزه ای نکرد ؟؟؟؟؟ کاملا مشخص هست که با هماهنگی ارتش و دولت ونزوئلا این عملیات انجام شده است !!!