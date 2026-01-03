تصاویر قتل عام سربازان ونزوئلا توسط ارتش آمریکا +18

بر اثر حمله آمریکا به ونزوئلا و عملیات ربایش نیکلاس مادورو توسط کماندوهای دتا فورس، تاکنون دست کم 12 نفر کشته و 90 نفر زخمی شده‌اند. تصاویر تازه از شدت حملات و همچنین تصاویر جنازه سربازان ونزوئلا را می‌بینید.