تعداد بازدید : 23182
کد خبر:۱۳۴۹۶۷۴
69149 بازدید
نظرات: ۳۱
نبض خبر

تصاویر قتل عام سربازان ونزوئلا توسط ارتش آمریکا +18

بر اثر حمله آمریکا به ونزوئلا و عملیات ربایش نیکلاس مادورو توسط کماندوهای دتا فورس، تاکنون دست کم 12 نفر کشته و 90 نفر زخمی شده‌اند. تصاویر تازه از شدت حملات و همچنین تصاویر جنازه سربازان ونزوئلا را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ونزوئلا جنگ آمریکا و ونزوئلا ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۱
مظلومان بازنشسته تامین اجتماعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
12
173
پاسخ
پس سامانه های چین و روسیه چرا هیچکاری نکردن یا جنگنده های سوخو سی و اف ۱۶ چرا بلند نشدن چون میگن آمریکا با چندتا هلی کوپتر رفته مگه اینقدر خنده دار نمیتونم بفهمم بخدا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
حمله ای در کار نبوده. یک معامله همراه با نمایش مسخره بین پوتین و ترامپ بوده! احتمالاً زلنسکی هم بخشی از معامله خواهد بود
علی موسوی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
موضوع اصلی اینکه آمریکا هرکاری دلش میخواد میکنه، رییس جمهور یک کشور را می دزده!!! هیچ اعتقادی هم به قوانین بین المللی نداره.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
چین و روسیه بر سر اوکراین و تایوان و تعرفه ها همه را میفروشند از جمله ایران و ونزویلا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
21
110
پاسخ
از قوانین بین المللی چه خبر؟
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
وقتی مردم ونزوئلا گرسنگی میکشیدن و تورم یک میلیون درصدی را تجربه میکردن قوانین بین المللی و سازمان های بین المللی کجا بودن ؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
قوانین بین الملل کشکه

این قوانین توسط کشورهای قوی و برای کنترل دنیا تنظیم شده و خودشون تعهدی بهش ندارن. قانون دنیا قانون جنگل هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
فعلا در کوزه است
ناشناس
|
Austria
|
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
3
56
پاسخ
شوخی نکن بابا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
112
48
پاسخ
به نظرتون الان وقت حمله به کشتی ها و نیروهای آمریکایی نیست، الان هم دیر هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
فقط بمب اتم. خریدش از کره شمالی
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
اگه دوست داری بجنگی چرا از مردم داری خرج میکنی خودت بلند شو یه پا برو خلیج همیشه فارس از اونجا یه کوچولو برو به سمت ناوهای آمریکا بعدشم برای ما تعریف کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
30
65
پاسخ
فاعتبرویا اوالابصار
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
3
2
پاسخ
آیا اینها شبیح سربازهای ونزوئلا هستند کیسه های پر اونجا چیکار میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
12
10
پاسخ
ذات و سرشت امریکائینا خراب هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
14
پاسخ
خب چرا ونزوئلا هیچ مبارزه ای نکرد ؟؟؟؟؟ کاملا مشخص هست که با هماهنگی ارتش و دولت ونزوئلا این عملیات انجام شده است !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
3
3
پاسخ
منبع؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
24
پاسخ
مادرو هم رفت.
