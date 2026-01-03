صفحه خبر لوگوبالا تابناک
عکس: مراسم رونمایی از مجسمه نماد فاتح خیبر

مراسم رونمایی از مجسمه نماد «فاتح خیبر» همزمان با ولادت باسعادت امیرالمؤمنین علی(ع) با حضور مدیران شهری، در میدان امام خمینی (ره) تهران برگزار شد. این نماد پس از رونمایی اولیه، در نهایت در بزرگراه امام علی علیه‌السلام نصب خواهد شد.همزمان با رونمایی از این نماد، «نمایش بزرگ فتح خیبر» به‌صورت نمایشی میدانی و در 12 پرده اجرا شد.

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
