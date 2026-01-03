عکس: مراسم رونمایی از مجسمه نماد فاتح خیبر
مراسم رونمایی از مجسمه نماد «فاتح خیبر» همزمان با ولادت باسعادت امیرالمؤمنین علی(ع) با حضور مدیران شهری، در میدان امام خمینی (ره) تهران برگزار شد. این نماد پس از رونمایی اولیه، در نهایت در بزرگراه امام علی علیهالسلام نصب خواهد شد.همزمان با رونمایی از این نماد، «نمایش بزرگ فتح خیبر» بهصورت نمایشی میدانی و در 12 پرده اجرا شد.
