En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 13053
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۹۶۵۵
کد خبر:۱۳۴۹۶۵۵
49685 بازدید
نظرات: ۱۶
نبض خبر

تصاویر آخرین ملاقات مادورو قبل از دستگیری

نیکلاس مادورو ساعاتی قبل از بازداشت و ربایش توسط کماندوهای آمریکا با هیاتی از چین ملاقات کرده بود. تصاویر این دیدار را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر نیکلاس مادورو ویدیو چین ونزوئلا
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
«نه» معاون مادورو به ترامپ؛ آغاز موج بعدی حمله؟!
تصاویر جشن خیابانی مخالفان مادورو در کاراکاس
تصاویر مادورو در اداره مواد مخدر آمریکا: سال نو مبارک!
وضعیت اتباع ایرانی مقیم ونزوئلا
گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه ونزوئلا با عراقچی
شرط ترامپ برای عدم اعزام نیرو به ونزوئلا
معرفی بشار اسد و مادورو به عنوان درس عبرت در تلویزیون!
پیام تلویزیونی معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا
تصاویر قتل عام سربازان ونزوئلا توسط ارتش آمریکا +18
توییت عجیب ایلان ماسک درباره مناصب جدید مارکو روبیو!
سخنان خطرناک ترامپ درباره گام بعدی‌اش
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد
عکس: ترامپ اولین تصویر از مادورو را منتشر کرد!
کاراکاس برای سومین شب در خاموشی فرو رفت
پایین کشیدن تصاویر مادورو در ونزوئلا توسط مخالفین
تصاویر عملیات نظامیان ونزوئلا در خیابان‌های کاراکاس
برخورد خودرو محافظ مادورو با یک موتورسوار
واکنش عجیب تلویزیون رسمی ونزوئلا به حملات آمریکا
خشم طرفداران مادورو از شادی پس از ربایشش را ببینید
لحظات ترور رئیس جمهور ونزوئلا
تصاویر پرواز جنگنده‌های اف 35 در ساحل ونزوئلا
لحظه انفجار پهپاد حامل موادمنفجره در ونزوئلا
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
تصاویر نخستین حمله آمریکا به ونزوئلا
مقایسه معنادار عراق با ونزوئلا توسط مادورو
حرکت ناوهای ونزوئلا برای اسکورت نفتکش؛ آماده جنگ!
درخواست مادورو از مردم آمریکا برای جلوگیری از جنگ
جزئیات بازداشت مادورو به روایت ترامپ + زیرنویس
ادعای انتقال اورانیوم ونزوئلا به ایران و حماس!
اعلام آمادگی مادورو برای مذاکره با آمریکا
ترامپ: مادورو رفتنی است اما...
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
مادورو: هیچ ماهواره‌ای قادر به رهگیری گوشی‌ام نیست!
مادورو به ترامپ: مراقب باش، مارکو روبیو می‌خواهد دستانت را به خون آلوده کند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Japan
|
۲۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
2
40
پاسخ
چقدر چینی ها قابل اتکا و اعتماد هستن....ایول
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
35
5
پاسخ
ترامپ یک مریض روحی و روانی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
2
28
پاسخ
زدوبندپشت پرده با آمریکا
ناشناس
|
Germany
|
۲۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
43
پاسخ
چینی ها به داد اش نرسیدند این هم از عاقبت نگاه به شرق
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
44
پاسخ
خوب الان پول های ایران توونزوئلاچی میشه این هم رفت پیش سوریه ؟؟؟؟
امیررضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
43
پاسخ
روسیه گفت اس400مستقر میکنم... چین گفت حمایت کامل میکنم.... نهایت از اتاق خوابش امریکا دستگیرش کرد..... نتیجه اعتماد به چین وروسیه.....
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۲۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
5
7
پاسخ
حقیقتاً بااین قانون جنگل دنیا آدمی از چند ساعت بعد ش خبر نداره :)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
36
پاسخ
عاقبت اعتماد به محور شرق ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
38
پاسخ
ای کاش مردمشو برای خودش نگه میداشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
25
پاسخ
ناکام شد
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟