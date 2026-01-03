نبض خبر
تصاویر آخرین ملاقات مادورو قبل از دستگیری
نیکلاس مادورو ساعاتی قبل از بازداشت و ربایش توسط کماندوهای آمریکا با هیاتی از چین ملاقات کرده بود. تصاویر این دیدار را میبینید.
برچسبها:نبض خبر نیکلاس مادورو ویدیو چین ونزوئلا
روسیه گفت اس400مستقر میکنم... چین گفت حمایت کامل میکنم.... نهایت از اتاق خوابش امریکا دستگیرش کرد..... نتیجه اعتماد به چین وروسیه.....
حقیقتاً بااین قانون جنگل دنیا آدمی از چند ساعت بعد ش خبر نداره :)