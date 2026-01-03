نبض خبر
جزئیات بازداشت مادورو به روایت ترامپ + زیرنویس
دونالد ترامپ در فاکس نیوز تاکید کرد که هفته پیش به نیکلاس مادورو گفته از قدرت کنار برود و پس از مخالفت مادورو آن این حمله قطعی شده است. او گفت که مادورو فرصت نکرده به اتاق امن فولادی برود که برای او در نظر گرفته شده بود و کماندوهای آمریکا هوابرش برده بودند تا این اتاق را ببرند اما کار به آنجا نرسید. ترامپ تاکید کرد مادورو از طریق ناو ایووجیما در حال انتقال به آمریکاست تا در دادگاهی در منهتن نیویورک محاکمه شود. ترامپ پنهان نکرد که دنبال نفت ونزوئلا است و تاکید کرد شرکتهای آمریکایی حضور پررنگی در ونزوئلا خواهند داشت. فرازهای مهم این مصاحبه را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر حمله آمریکا به ونزوئلا ایووجیما ویدیو نیکلاس مادورو
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۴
مگر روسیه پشت مادرو و اسد نبود؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
اگر به همین راحتی میشه ریس جمهور یک کشور رو بازداشت کرد و برد. بقیه هم همین کار رو بکنند . هر قدر هم از کسی حفاظت بشه میشه دزدیدش یا حتی کشتش منجمله خود ترامپ رو
واقعا ارتش خفنی داره آمریکا. و مهمتر از همه اینکه پر دل و جراتن.
پاسخ ها
علیرضا| |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
میگفتند ترامپ هیچ ترامپ یه تاجر است اما معلوم است که معنی تاجر خیلی متفاوت بوده
واقعا چطور امگان پدیر است هرچه می گوید حتما انجام می شود پشتوانه اش فقط پول و ثروت است ؟ ‽????
ترامپ حرومزاده ....زورت به ضعیف رسیده ....خیلی شجاعی برو چین و روسیه رو نابود کن