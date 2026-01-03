جزئیات بازداشت مادورو به روایت ترامپ + زیرنویس

دونالد ترامپ در فاکس نیوز تاکید کرد که هفته پیش به نیکلاس مادورو گفته از قدرت کنار برود و پس از مخالفت مادورو آن این حمله قطعی شده است. او گفت که مادورو فرصت نکرده به اتاق امن فولادی برود که برای او در نظر گرفته شده بود و کماندوهای آمریکا هوابرش برده بودند تا این اتاق را ببرند اما کار به آنجا نرسید. ترامپ تاکید کرد مادورو از طریق ناو ایووجیما در حال انتقال به آمریکاست تا در دادگاهی در منهتن نیویورک محاکمه شود. ترامپ پنهان نکرد که دنبال نفت ونزوئلا است و تاکید کرد شرکت‌های آمریکایی حضور پررنگی در ونزوئلا خواهند داشت. فرازهای مهم این مصاحبه را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.