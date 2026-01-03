En
تعداد بازدید : 8774
کد خبر:۱۳۴۹۶۵۰
16272 بازدید
نظرات: ۱۴
نبض خبر

جزئیات بازداشت مادورو به روایت ترامپ + زیرنویس

دونالد ترامپ در فاکس نیوز تاکید کرد که هفته پیش به نیکلاس مادورو گفته از قدرت کنار برود و پس از مخالفت مادورو آن این حمله قطعی شده است. او گفت که مادورو فرصت نکرده به اتاق امن فولادی برود که برای او در نظر گرفته شده بود و کماندوهای آمریکا هوابرش برده بودند تا این اتاق را ببرند اما کار به آنجا نرسید. ترامپ تاکید کرد مادورو از طریق ناو ایووجیما در حال انتقال به آمریکاست تا در دادگاهی در منهتن نیویورک محاکمه شود. ترامپ پنهان نکرد که دنبال نفت ونزوئلا است و تاکید کرد شرکت‌های آمریکایی حضور پررنگی در ونزوئلا خواهند داشت. فرازهای مهم این مصاحبه را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ونزوئلا ایووجیما ویدیو نیکلاس مادورو
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
10
پاسخ
عجب نقشه ای کشیدند
Asad
|
United Arab Emirates
|
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
7
پاسخ
مگر روسیه پشت مادرو و اسد نبود؟
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
روسیه خودش بدبخت تر از این حرفهاست
ناشناس
|
India
|
۲۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
4
2
پاسخ
بازگشت به قرن نوزده و استعمار
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
5
0
پاسخ
اگر به همین راحتی میشه ریس جمهور یک کشور رو بازداشت کرد و برد. بقیه هم همین کار رو بکنند . هر قدر هم از کسی حفاظت بشه میشه دزدیدش یا حتی کشتش منجمله خود ترامپ رو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
14
پاسخ
واقعا ارتش خفنی داره آمریکا. و مهمتر از همه اینکه پر دل و جراتن.
پاسخ ها
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
همینطوره، ما شاهد شجاعتشون بودیم تو خلیج فارس، فقط حیف که نزاشتن تصویر شجاعتشون برای جهانیان پخش بشه تا ببینن چطور یک نظامی آمریکای خودش رو خیس میکنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
10
پاسخ
میگفتند ترامپ هیچ ترامپ یه تاجر است اما معلوم است که معنی تاجر خیلی متفاوت بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
6
پاسخ
واقعا چطور امگان پدیر است هرچه می گوید حتما انجام می شود پشتوانه اش فقط پول و ثروت است ؟ ‽????
جاسم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
10
1
پاسخ
ترامپ حرومزاده ....زورت به ضعیف رسیده ....خیلی شجاعی برو چین و روسیه رو نابود کن
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
5
1
پاسخ
دزد دریایی
ناشناس
|
Canada
|
۰۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
10
پاسخ
دیدید که اینجا نوشتم که ترامپ با هیچکی شوخی ندارد
