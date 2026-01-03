En
نبض خبر

کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند

فواد ایزدی، کارشناس سیاسی نزدیک به سعید جلیلی، درباره پیامدهای احتمالی استقرار آمریکا در ونزوئلا هشدار داد. او گفت: «اگر آمریکا بتواند در ونزوئلا مستقر شود، به نظر می‌رسد احتمالا حکومت کوبا را هم می‌تواند هدف قرار دهد، چرا که اقتصاد کوبا به شدت به ونزوئلا وابسته است... پس از آن، آنها ممکن است به سمت نیکاراگوئه و کلمبیا حرکت کنند.» اظهارات ایزدی را می‌بینید و می‌شنوید.
تصاویر عملیات انتقال مادورو به نیویورک
معرفی بشار اسد و مادورو به عنوان درس عبرت در تلویزیون!
تصاویر قتل عام سربازان ونزوئلا توسط ارتش آمریکا +18
سخنان خطرناک ترامپ درباره گام بعدی‌اش
جزئیات بازداشت مادورو به روایت ترامپ + زیرنویس
چهره نزدیک به جلیلی: در این صورت حمله به ایران منتفی خواهد شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
تخلیه سفارت ایران در ونزوئلا؟!
ویدیوی وزیر دفاع ونزوئلا پس از نجات از حمله آمریکا
اس 300 ها در جنگ هیچ به درد نخورد / آمریکا اگر نترسد نفتکش‌های ایران را توقیف می‌کند
ادعاهای خطرناک وزیرخارجه آمریکا درباره ایران و ونزوئلا +زیرنویس
حرکت ناوهای ونزوئلا برای اسکورت نفتکش؛ آماده جنگ!
جزئیات حمله ادعایی آمریکا به کشتی چینی حامل محموله ایران + زیرنویس
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
حمله مرگبار آمریکا به یک شناور در اقیانوس آرام
تصاویر عملیات نظامیان ونزوئلا در خیابان‌های کاراکاس
پایین کشیدن تصاویر مادورو در ونزوئلا توسط مخالفین
واکنش عجیب تلویزیون رسمی ونزوئلا به حملات آمریکا
روایت چهره نزدیک به جلیلی از هدف اصلی آمریکا درباره ایران
روی آنتن زنده صداوسیما: گفته‌اند در تلویزیون نگویید گاو شیرده!
جوانان چفیه پوش در شهرداری نیویورک مسئولیت می‌گیرند
خشم چهره نزدیک به جلیلی از یک مصاحبه علیه روسیه
غربی‌ها فرزند شاه را خل و چلی می‌دانند که نمی‌توان ایران بزرگ را به او سپرد
اروپایی‌ها با مذاکره مستقیم ایران و آمریکا دنبال ایجاد اختلاف در کشور هستند!
به هرکس گفت می‌روم با آمریکا توافق کنم، بخندید!
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
چهره نزدیک به جلیلی: نتانیاهو چراغ سبز حمله به ایران را خواهد گرفت!
ممدانی از آزادگان جهان و عمه‌اش حزب اللهی است!
آمریکا همین امشب به ایران حمله خواهد کرد اگر...
چهره‌ نزدیک به سعید جلیلی آمریکا را احمق فرض کرد!
با سلاح‌های متعارف نمی‌توانیم با آمریکا مقابله کنیم!
توصیه چهره نزدیک به جلیلی به ساخت بمب اتم
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
آیا با سلاح متعارف می‌توانیم از 90 میلیون نفر دفاع کنیم؟
اگر ایران می‌توانست جنگ را ادامه دهد باید ادامه می‌داد
در صداوسیما مطرح شد: آمریکا دوباره حمله می‌کند، بمب اتم بسازیم
از این به بعد باید بیشتر پرچم آمریکا را بسوزانیم!
ادعای فواد ایزدی: FBI اذیتم می‌کرد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵۷
در انتظار بررسی: ۲۲
انتشار یافته: ۵۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
105
30
پاسخ
احسنت دکتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
114
29
پاسخ
کاش کشورهای آمریکای لاتین ذره ای انگیزه مبارزه واتحاد در برابر امپریالیزم بین الملل داشتند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
11
84
پاسخ
خخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
14
71
پاسخ
ترامپ هم مثل عمر مییخواد همه سرزمینها رو فتح کنه.
بی‌نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
32
135
پاسخ
فکر کنم بعدش نوبت ماست و بعد از ما نوبت ترکیه است
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
8
38
پاسخ
یعنی چی؟!!! این چه تیری هست؟!! شما خبر را میخواهی منتقل کنی یا تخریب افراد ؟!!!! یا خبر فواد ایزدی را نگو یا صحبتش را فقط بگو؟!! نزدیک این یا آن چه معنی دارد؟!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
124
51
پاسخ
آمریکا تخم حرامی است که با تجاوز و قتل شکا گرفته
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
31
42
پاسخ
الان تحلیل این بنده خدا چه ربطی به جلیلی داشت که ندوشتی نزدیک به جلیلی ؟؟؟؟!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
64
59
پاسخ
شیرزرد ترامپ
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
سگ زردی بیش نیست
محمد امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
21
151
پاسخ
هر نظری که کارشناسای مدعو صدا و سیما میگن صدرصد برعکس میشه
