کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
فواد ایزدی، کارشناس سیاسی نزدیک به سعید جلیلی، درباره پیامدهای احتمالی استقرار آمریکا در ونزوئلا هشدار داد. او گفت: «اگر آمریکا بتواند در ونزوئلا مستقر شود، به نظر میرسد احتمالا حکومت کوبا را هم میتواند هدف قرار دهد، چرا که اقتصاد کوبا به شدت به ونزوئلا وابسته است... پس از آن، آنها ممکن است به سمت نیکاراگوئه و کلمبیا حرکت کنند.» اظهارات ایزدی را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر فواد ایزدی حمله آمریکا به ونزوئلا ویدیو
کاش کشورهای آمریکای لاتین ذره ای انگیزه مبارزه واتحاد در برابر امپریالیزم بین الملل داشتند
یعنی چی؟!!! این چه تیری هست؟!! شما خبر را میخواهی منتقل کنی یا تخریب افراد ؟!!!! یا خبر فواد ایزدی را نگو یا صحبتش را فقط بگو؟!! نزدیک این یا آن چه معنی دارد؟!!!!
الان تحلیل این بنده خدا چه ربطی به جلیلی داشت که ندوشتی نزدیک به جلیلی ؟؟؟؟!!!!!!
شیرزرد ترامپ
ناشناس| |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴