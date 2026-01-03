کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند

فواد ایزدی، کارشناس سیاسی نزدیک به سعید جلیلی، درباره پیامدهای احتمالی استقرار آمریکا در ونزوئلا هشدار داد. او گفت: «اگر آمریکا بتواند در ونزوئلا مستقر شود، به نظر می‌رسد احتمالا حکومت کوبا را هم می‌تواند هدف قرار دهد، چرا که اقتصاد کوبا به شدت به ونزوئلا وابسته است... پس از آن، آنها ممکن است به سمت نیکاراگوئه و کلمبیا حرکت کنند.» اظهارات ایزدی را می‌بینید و می‌شنوید.