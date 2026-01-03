عکس: دیدار خانواده شهدای اقتدار با رهبر انقلاب
به مناسبت ۱۳ رجب، خجسته سالروز میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام، صبح امروز شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ خانواده شهیدان سلیمانی و یاران همراه وی و جمعی از خانواده شهدای اقتدار با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی، دیدار کردند.
