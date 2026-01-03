عکس: حمله موشکی و هوایی آمریکا به ونزوئلا
ترامپ درباره حملات به ونزوئلا گفت، ایالات متحده آمریکا با موفقیت حملهای گسترده علیه ونزوئلا و رهبر آن، رئیسجمهور نیکلاس مادورو، انجام داده است که او به همراه همسرش دستگیر و از کشور خارج شدهاند. این عملیات با همکاری نیروهای انتظامی آمریکا انجام شده است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس بین الملل ونزوئلا نیکلاس مادورو آمریکا ترامپ
اخبار مرتبط
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.