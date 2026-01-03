صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۹۶۰۴
بازدید: ۶۸۴۶

عکس: حمله موشکی و هوایی آمریکا به ونزوئلا

ترامپ درباره حملات به ونزوئلا گفت، ایالات متحده آمریکا با موفقیت حمله‌ای گسترده علیه ونزوئلا و رهبر آن، رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو، انجام داده است که او به همراه همسرش دستگیر و از کشور خارج شده‌اند. این عملیات با همکاری نیروهای انتظامی آمریکا انجام شده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل ونزوئلا نیکلاس مادورو آمریکا ترامپ
اخبار مرتبط

توهین وزیر خارجه آمریکا به مادورو

حسام الدین آشنا منطق ترامپ را شرح داد

ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد

عکس: ترامپ اولین تصویر از مادورو را منتشر کرد!
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.