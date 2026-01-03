En
نبض خبر

رهبر انقلاب: بازاری راست می‌گوید / با معترض حرف می‌زنیم اما اغتشاشگر...

همزمان با 13 دی سالروز شهادت شهید سلیمانی، رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای اقتدار در حسینیه امام خمینی (ره) درباره حوادث اخیر تاکید کردند: « اولاً قشر بازار و بازاری جزو وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و به انقلاب اسلامی است. ما بازار را خوب می‌شناسیم. به اسم بازار و بازاری نمی‌توان با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی مقابله کرد. بله؛ این اجتماعات عمدتاً‌ از طرف بازاری‌ها بود اما حرف‌شان حرف درستی بود... بنده هم توی تلویزیون شنیدم هم توی محاسبات و توی کارها این را دیدم. بازاری وقتی که نگاه میکند به وضع پولی کشور کاهش ارزش پول کشور عدم ثبات قیمت پول کشور و پول خارجی که موجب بشود محیط کسب و کار ثبات نداشته باشد، میگوید من نمی‌توانم کاسبی کنم، راست میگوید. این را مسئولین کشور قبول دارند و من میدانم که رئیس‌جمهور محترم و دیگر مسئولین سطح بالای کشور در صدد علاج این مشکل هستند. این یک مشکل است این هم دست دشمن در میان است... اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف می‌زنیم باید حرف بزنند مسئولین با معترض با اغتشاشگر حرف زدن فایده‌ای ندارد. اغتشاشگر را باید به جای خودش نشاند.
نبض خبر رهبر انقلاب کاهش ارزش پول ملی اغتشاشات اعتراضات بازار ویدیو حوادث 1404
