تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا

همزمان با حملات موشکی و بمباران نقاط کلیدی نظامی ونزوئلا توسط موشک‌های کروز و جنگنده‌ها و بمب افکن‌های آمریکایی، تصاویر منتشر شده از حملات هلی کوپترهای تهاجمی آمریکا به مواضعی در خاک ونزوئلا حکایت دارد. همچنین همزمان با این حملات هلی کوپترهای شینوک و بلک هاوک آمریکایی در آسمان ونزوئلا در تعداد بالا مشاهده شده‌اند که حالا مشخص شده هدف این هلی بورن دستگیری و ربودن مقامات ونزوئلایی بوده که دونالد ترامپ در فاز نخست دستگیری و ربایش نیکلاس مادورو و همسرش را تایید کرده است. مجموعه تصاویری که از این عملیات نیروهای دلتافورس آمریکا تاکنون منتشر شده را می‌بینید.