تعداد بازدید : 55955
کد خبر:۱۳۴۹۵۷۳
266130 بازدید
نظرات: ۹۳
نبض خبر

تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا

همزمان با حملات موشکی و بمباران نقاط کلیدی نظامی ونزوئلا توسط موشک‌های کروز و جنگنده‌ها و بمب افکن‌های آمریکایی، تصاویر منتشر شده از حملات هلی کوپترهای تهاجمی آمریکا به مواضعی در خاک ونزوئلا حکایت دارد. همچنین همزمان با این حملات هلی کوپترهای شینوک و بلک هاوک آمریکایی در آسمان ونزوئلا در تعداد بالا مشاهده شده‌اند که حالا مشخص شده هدف این هلی بورن دستگیری و ربودن مقامات ونزوئلایی بوده که دونالد ترامپ در فاز نخست دستگیری و ربایش نیکلاس مادورو و همسرش را تایید کرده است. مجموعه تصاویری که از این عملیات نیروهای دلتافورس آمریکا تاکنون منتشر شده را می‌بینید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵۹
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۹۳
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
53
17
پاسخ
انگار از وحشی اومدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
67
28
پاسخ
ترامپ یک شبه انسان وقیح است.
زینال بندری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
8
91
پاسخ
پس این کشور ۴۰ میلیون نفری ونزوئلا پدافند هوایی حتی برابر مقابله با هلیکوپترها ندارد ؟ عمو پوتين فروخت شون به ترامپ
alireza
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
50
11
پاسخ
به نظر ترکیب فیلم ساخته شده با هوش مصنوعی و فیلم واقعی میاد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
5
68
پاسخ
ونزوئلا پول نفتش رو داشت چیکار میکرد چرا دوستش روسیه بهشون اس چهارصد نداد آخه هلیکوپتر با اون سرعت اینجوری داره تو اسمانشون جولان میده به نظر میاد کار مادورو تمومه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
22
97
پاسخ
عجب قدرتی داره امریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
4
34
پاسخ
خخخخخ
سردار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
2
53
پاسخ
چرا این هلی کوپترها رو نمیزنن؟ اینها که هدفهای راحتی هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
9
38
پاسخ
ارتش مزدور بی خاصیت و مفت خور ونزوئلا، انتظار بیشتر از این هم نمیرفت.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
6
80
پاسخ
پس مادورو هم خالی بندی می کرد؟
ویدیوهای مرتبط
