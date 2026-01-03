نبض خبر
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
همزمان با حملات موشکی و بمباران نقاط کلیدی نظامی ونزوئلا توسط موشکهای کروز و جنگندهها و بمب افکنهای آمریکایی، تصاویر منتشر شده از حملات هلی کوپترهای تهاجمی آمریکا به مواضعی در خاک ونزوئلا حکایت دارد. همچنین همزمان با این حملات هلی کوپترهای شینوک و بلک هاوک آمریکایی در آسمان ونزوئلا در تعداد بالا مشاهده شدهاند که حالا مشخص شده هدف این هلی بورن دستگیری و ربودن مقامات ونزوئلایی بوده که دونالد ترامپ در فاز نخست دستگیری و ربایش نیکلاس مادورو و همسرش را تایید کرده است. مجموعه تصاویری که از این عملیات نیروهای دلتافورس آمریکا تاکنون منتشر شده را میبینید.
پس این کشور ۴۰ میلیون نفری ونزوئلا پدافند هوایی حتی برابر مقابله با هلیکوپترها ندارد ؟ عمو پوتين فروخت شون به ترامپ
ونزوئلا پول نفتش رو داشت چیکار میکرد چرا دوستش روسیه بهشون اس چهارصد نداد آخه هلیکوپتر با اون سرعت اینجوری داره تو اسمانشون جولان میده به نظر میاد کار مادورو تمومه
ارتش مزدور بی خاصیت و مفت خور ونزوئلا، انتظار بیشتر از این هم نمیرفت.