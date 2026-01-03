En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 11051
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۹۵۶۴
کد خبر:۱۳۴۹۵۶۴
79936 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

20 ویدیو از لحظات اصابت موشک‌های آمریکا به ونزوئلا

ارتش آمریکا از ساعت 2 بامداد به وقت کاراکاش، حمله به خاک ونزوئلا تحت عنوان عملیات نیزه جنوب را آغاز کرد و در نخستین موج حملات موشکی مواضع نظامی ونزوئلا در کاراکاس و چندین شهر و بندر این کشور را هدف قرار دادند. پایگاه هوایی لا کارلوتا، فرودگاه لا مارگاریتا و همچنین ایستگاه‌های رادار آنجا، پادگان‌های کاتیا لا مار نیروهای مسلح ملی ونزوئلا (FANB)، کاخ قانونگذاری ونزوئلا جایی که خورخه رودریگز ونزوئلایی مستقر است، قلعه تیونا (ستاد نیروهای مسلح ونزوئلا)، پایگاه شماره ۳ اف-۱۶ نیروهای مسلح ملی ونزوئلا (پایگاه هوایی ال لیبرتادور)، فرودگاه هاتیلو، پایگاه هوایی ستوان ویسنته لانداِتا گیل، ساختمان‌های دولتی اطراف قلعه تیونا، مرکز شهر کاراکاس و پایگاه هوایی هیگروته جایی که هوانوردی ارتش نیروهای مسلح ملی ونزوئلا مستقر است، نقاطی است که هدف قرار گرفتن‌شان تایید شده است. 20 ویدیو از لحظات اصابت موشک‌های آمریکا به ونزوئلا را در تابناک می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ونزوئلا ویدیو حمله موشکی فیلم جنگ آمریکا و ونزوئلا
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
پارتی ترامپ و ایلان ماسک پس از دستگیری مادورو
«نه» معاون مادورو به ترامپ؛ آغاز موج بعدی حمله؟!
تصاویر مادورو در اداره مواد مخدر آمریکا: سال نو مبارک!
تصاویر عملیات انتقال مادورو به نیویورک
آمریکا قصد اجرای طرحی مشابه ربایش مادورو در ایران را داشت!
معرفی بشار اسد و مادورو به عنوان درس عبرت در تلویزیون!
تصاویر قتل عام سربازان ونزوئلا توسط ارتش آمریکا +18
سخنان خطرناک ترامپ درباره گام بعدی‌اش
جزئیات بازداشت مادورو به روایت ترامپ + زیرنویس
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
خشم طرفداران مادورو از شادی پس از ربایشش را ببینید
پایین کشیدن تصاویر مادورو در ونزوئلا توسط مخالفین
وحشت و فرار مردم ونزوئلا از کاراکاس بعد از حمله آمریکا
تصاویر عملیات نظامیان ونزوئلا در خیابان‌های کاراکاس
گزارش خبرنگار صداوسیما از شرایط جنگی کاراکاس ونزوئلا
ویدیوی وزیر دفاع ونزوئلا پس از نجات از حمله آمریکا
واکنش عجیب تلویزیون رسمی ونزوئلا به حملات آمریکا
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
14
15
پاسخ
مرگ بر آمریکا
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
11
18
پاسخ
عمو ترامپ حال این مواد فروش ها رو بگیر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
18
14
پاسخ
عاقبت نداشتن بمب اتم همینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
10
22
پاسخ
ترامپ حرفی بزنه عمل میکنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
11
پاسخ
تو اين ویدئو ها هیچ نشانی از مقاومت در مقابل دشمن دیده نمیشود ضد هوائی که هیچ حتی با تفنگ هم به هلیبرد متجاوزن پاسخی دیده نمیشود عجیب نیست ؟
نزملز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
13
9
پاسخ
در روایات آخرالزمان از فتنه یهودیان صحبت شده..یادمون نره ترامپ هم یهودیه...هنوز احتمالا این فتنه ادامه داره...
ناشناس
|
Canada
|
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
1
19
پاسخ
فقط نیم ساعت وبعد تسلیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
1
12
پاسخ
پس پدافند هوایی ونزوئلا کجاست؟
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟