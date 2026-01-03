نبض خبر
20 ویدیو از لحظات اصابت موشکهای آمریکا به ونزوئلا
ارتش آمریکا از ساعت 2 بامداد به وقت کاراکاش، حمله به خاک ونزوئلا تحت عنوان عملیات نیزه جنوب را آغاز کرد و در نخستین موج حملات موشکی مواضع نظامی ونزوئلا در کاراکاس و چندین شهر و بندر این کشور را هدف قرار دادند. پایگاه هوایی لا کارلوتا، فرودگاه لا مارگاریتا و همچنین ایستگاههای رادار آنجا، پادگانهای کاتیا لا مار نیروهای مسلح ملی ونزوئلا (FANB)، کاخ قانونگذاری ونزوئلا جایی که خورخه رودریگز ونزوئلایی مستقر است، قلعه تیونا (ستاد نیروهای مسلح ونزوئلا)، پایگاه شماره ۳ اف-۱۶ نیروهای مسلح ملی ونزوئلا (پایگاه هوایی ال لیبرتادور)، فرودگاه هاتیلو، پایگاه هوایی ستوان ویسنته لانداِتا گیل، ساختمانهای دولتی اطراف قلعه تیونا، مرکز شهر کاراکاس و پایگاه هوایی هیگروته جایی که هوانوردی ارتش نیروهای مسلح ملی ونزوئلا مستقر است، نقاطی است که هدف قرار گرفتنشان تایید شده است. 20 ویدیو از لحظات اصابت موشکهای آمریکا به ونزوئلا را در تابناک میبینید.
تو اين ویدئو ها هیچ نشانی از مقاومت در مقابل دشمن دیده نمیشود ضد هوائی که هیچ حتی با تفنگ هم به هلیبرد متجاوزن پاسخی دیده نمیشود عجیب نیست ؟
در روایات آخرالزمان از فتنه یهودیان صحبت شده..یادمون نره ترامپ هم یهودیه...هنوز احتمالا این فتنه ادامه داره...