هنگ کردن مهران رجبی از جملات پیچیده جواد خیابانی!
اظهارات نامفهوم و گنگ جواد خیابانی، گزارشگر و مجری باسابقه تلویزیون، در یکی از ویژهبرنامههای تلویزیونی با واکنش مهران رجبی همراه شد.
اقا این چی میگه؟؟؟؟؟؟این چرا دوست داره مدل فضایی صحبت کنه.....طرف میکه کیه؟؟؟؟؟این میگه پسر دختر نوه ام. خوب مثل تمام مردم بگو این یا پسرته یا دخترته یا نوه ات.....کلا این طرف میخواد یه جوری بگه من از بقیه متفاوتم.......صحبت کردنش بیشتر به ادم فضایی ها میخوره این پسره دختر نوه ام.........حیف وقت که واسه شنیدن این صحبتها تلف بشه
بیکارین مگه تاویزیون روشن می کنین عمرتونو هدر میدین با این پرفسورها!!!!
واقعا نگاه می کنین ؟؟؟؟؟
