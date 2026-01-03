En
کد خبر:۱۳۴۹۵۵۲
نبض خبر

هنگ کردن مهران رجبی از جملات پیچیده جواد خیابانی!

اظهارات نامفهوم و گنگ جواد خیابانی، گزارشگر و مجری باسابقه تلویزیون، در یکی از ویژه‌برنامه‌های تلویزیونی با واکنش مهران رجبی همراه شد.
نبض خبر مهران رجبی جواد خیابانی ویدیو
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
4
16
پاسخ
اقا این چی میگه؟؟؟؟؟؟این چرا دوست داره مدل فضایی صحبت کنه.....طرف میکه کیه؟؟؟؟؟این میگه پسر دختر نوه ام. خوب مثل تمام مردم بگو این یا پسرته یا دخترته یا نوه ات.....کلا این طرف میخواد یه جوری بگه من از بقیه متفاوتم.......صحبت کردنش بیشتر به ادم فضایی ها میخوره این پسره دختر نوه ام.........حیف وقت که واسه شنیدن این صحبتها تلف بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
7
25
پاسخ
بیکارین مگه تاویزیون روشن می کنین عمرتونو هدر میدین با این پرفسورها!!!!
واقعا نگاه می کنین ؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
2
15
پاسخ
دخترش فرزندشه فرزند دخترش پسرشه که پسر دخترش یعنی نوه شه .....
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
