تعداد بازدید : 6375
کد خبر:۱۳۴۹۵۳۱
41354 بازدید
نظرات: ۱۲
نبض خبر

تیراندازی تروریست‌ها با کلاشنیکف در خیابان‌های ایلام

خبرگزاری فارس با انتشار تصاویر از حضور تروریست‌های مسلح در سرابلۀ ایلام در میان اغتشاشات خبر داد. در این تصاویر این گروه که خود را کامل پوشانده‌اند، با کلاشنیکف شروع به تیراندازی می‌کنند.
برچسب‌ها:
نبض خبر اعتراضات بازار اغتشاشات ایلام کلاشنیکف حوادث 1404
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
17
56
پاسخ
با محارب، برخورد شدید لازم است و با معترض گفتگو و اقدام اصلاحی فوری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
17
43
پاسخ
منافقین خلق هستن .همون الگوی رفتاری که اوایل انقلاب داشتن رو تکرار میکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
16
40
پاسخ
چرا دستگیر نمیشن... رعب و وحشت ایجاد میکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
15
49
پاسخ
این دیگه آشوبگر هم نیست رسما تروریسم موساده باقی مانده های جنگ ۱۲ روزه که باید سریع از فرصت استفاده کرد و حذفشون کرد برای دستگیری انرژی صرف نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
20
40
پاسخ
مغزشون رو با اسنایپر بزنید نیازه همه جا تک تیرانداز داشته باشیم که بعد از شناسایی فورا عوامل مسلح دشمن رو حذف کرد
فرهاد
|
Canada
|
۰۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
14
41
پاسخ
اگر افراد مسلح را بدون رحم و‌اغماض اعدام نکنید دیگر‌در آن کشور نخواهید توانست بخاطر نا امنی زندگی کنید.
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
15
32
پاسخ
با تک تیرانداز همانجا بزنیدشان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
10
35
پاسخ
سازمان یافته هستن اینا . یکی از شاخه های اون گروه های افراطی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
11
43
پاسخ
مرگ بر هر چی تجزیه طلب و تروریست و عمله موساده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
12
40
پاسخ
برحورد قاطع لازم است.
