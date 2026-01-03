نبض خبر
تیراندازی تروریستها با کلاشنیکف در خیابانهای ایلام
خبرگزاری فارس با انتشار تصاویر از حضور تروریستهای مسلح در سرابلۀ ایلام در میان اغتشاشات خبر داد. در این تصاویر این گروه که خود را کامل پوشاندهاند، با کلاشنیکف شروع به تیراندازی میکنند.
برچسبها:نبض خبر اعتراضات بازار اغتشاشات ایلام کلاشنیکف حوادث 1404
با محارب، برخورد شدید لازم است و با معترض گفتگو و اقدام اصلاحی فوری
منافقین خلق هستن .همون الگوی رفتاری که اوایل انقلاب داشتن رو تکرار میکنن
این دیگه آشوبگر هم نیست رسما تروریسم موساده باقی مانده های جنگ ۱۲ روزه که باید سریع از فرصت استفاده کرد و حذفشون کرد برای دستگیری انرژی صرف نکنید
مغزشون رو با اسنایپر بزنید نیازه همه جا تک تیرانداز داشته باشیم که بعد از شناسایی فورا عوامل مسلح دشمن رو حذف کرد
اگر افراد مسلح را بدون رحم واغماض اعدام نکنید دیگردر آن کشور نخواهید توانست بخاطر نا امنی زندگی کنید.