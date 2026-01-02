خبرگزاری فارس با انتشار تصاویری گزارش کرد: «امشب اغتشاش گران در منطقه صدف همدان، قرآن و کتاب‌های ادعیه را آتش زدند. مسجد حوض‌آقا در منطقه بین‌النهرین همدان نیز هدف هجوم حدود ۲۰ نفر از اغتشاشگران قرار گرفت که با حضور به موقع نیروهای بسیج، اغتشاشگران نتوانستند کاری از پیش ببرند. همچنین جمعی از اغتشاش‌گران با توهین به مقدسات مردم، به مسجد امام باقر (ع) مرودشت حمله‌ور شدند و مسجد و قرآن‌های داخل آن را به آتش کشیدند.» این تصاویر را می‌بینید.