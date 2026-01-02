نبض خبر
تصاویر قرآنهایی که اغتشاش گران آتش زدند
خبرگزاری فارس با انتشار تصاویری گزارش کرد: «امشب اغتشاش گران در منطقه صدف همدان، قرآن و کتابهای ادعیه را آتش زدند. مسجد حوضآقا در منطقه بینالنهرین همدان نیز هدف هجوم حدود ۲۰ نفر از اغتشاشگران قرار گرفت که با حضور به موقع نیروهای بسیج، اغتشاشگران نتوانستند کاری از پیش ببرند. همچنین جمعی از اغتشاشگران با توهین به مقدسات مردم، به مسجد امام باقر (ع) مرودشت حملهور شدند و مسجد و قرآنهای داخل آن را به آتش کشیدند.» این تصاویر را میبینید.
فقط اعدام سریع این عوامل دشمن که اجازه نمیدن مردم هرگز اعتراض به حق داشته باشن سریع پای فساد و فحشای خودشون رو میکشن وسط اعتراضات رو به سرقت میبرن
من از اغتشاشگران حمایت نمی کنم ولی این کارها از هر طرفی باشد درست نیست.
بی احترامی های قبلی به دین اسلام نتیجش شد این این بی احترامی ها به کتاب مقدس قرآن باعث می شه حسرت شرایط بد اقتصلدی حال رو در آینده بخورید الهی اون های که به کتاب مقدس قرآن بی احترامی کردند زجر کش بشن