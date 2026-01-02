En
تعداد بازدید : 1662
کد خبر:۱۳۴۹۵۳۰
13295 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

تصاویر قرآن‌هایی که اغتشاش گران آتش زدند

خبرگزاری فارس با انتشار تصاویری گزارش کرد: «امشب اغتشاش گران در منطقه صدف همدان، قرآن و کتاب‌های ادعیه را آتش زدند. مسجد حوض‌آقا در منطقه بین‌النهرین همدان نیز هدف هجوم حدود ۲۰ نفر از اغتشاشگران قرار گرفت که با حضور به موقع نیروهای بسیج، اغتشاشگران نتوانستند کاری از پیش ببرند. همچنین جمعی از اغتشاش‌گران با توهین به مقدسات مردم، به مسجد امام باقر (ع) مرودشت حمله‌ور شدند و مسجد و قرآن‌های داخل آن را به آتش کشیدند.» این تصاویر را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر اعتراضات بازار اغتشاشات حوادث 1404 ویدیو آتش زدن قرآن
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۹
در انتظار بررسی: ۳۳
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
3
56
پاسخ
؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
113
45
پاسخ
فقط اعدام سریع این عوامل دشمن که اجازه نمیدن مردم هرگز اعتراض به حق داشته باشن سریع پای فساد و فحشای خودشون رو میکشن وسط اعتراضات رو به سرقت میبرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
113
47
پاسخ
قبر خودتون و آشوبگرهای دیگه‌رو کندید
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
35
68
پاسخ
من از اغتشاشگران حمایت نمی کنم ولی این کارها از هر طرفی باشد درست نیست.
امیر 114
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
98
42
پاسخ
بی احترامی های قبلی به دین اسلام نتیجش شد این این بی احترامی ها به کتاب مقدس قرآن باعث می شه حسرت شرایط بد اقتصلدی حال رو در آینده بخورید الهی اون های که به کتاب مقدس قرآن بی احترامی کردند زجر کش بشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
92
44
پاسخ
این وحشی ها دیگه کی هستن خدا لعنتشون کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
11
101
پاسخ
بازم شروع شد
