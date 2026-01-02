En
کد خبر:۱۳۴۹۵۲۸
نبض خبر

پزشکیان: هیچ وزیری را به خاطر دوستی با خودم انتخاب نکردم

مسعود پزشکیان در حاشه حضور در وزارت جهاد کشاورزی گفت: «یک شیطنت رسانه ای در رابطه با جلسه ای به وجود آمده بود که گفته شده بود آقای نوری دوست بنده هستش و به همین دلیل به عنوان وزیر انتخاب شده... هیچ وزیری را به خاطر دوستی با خودم انتخاب نکردم» اقدام پزشکیان که حمایت تلویحی از وزیر کشاورزی است که نتوانسته بازار را مدیریت کند را می‌بینید.
نبض خبر مسعود پزشکیان غلامرضا نوری قزلجه ویدیو وزیر جهاد کشاورزی نهاد
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۶:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
اتفاقا اگه اینکارو کرده بودی موفق تر بودی. یه کابینه درست کردم به اسم وفاق که روی آش شله قلمکار رو سفید کرده. هیچیش به هیچی نمیخوره. اینکه فرزین رو بعد از برکناری میذاری مشاور ویژه ی خودت دهن کجی و عصبانی کردن مردم نیست؟
مردم
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
اونجورهم که تو قدرت بیان واجرا داری حتما قانع میشن
