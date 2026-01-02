نبض خبر
پزشکیان: هیچ وزیری را به خاطر دوستی با خودم انتخاب نکردم
مسعود پزشکیان در حاشه حضور در وزارت جهاد کشاورزی گفت: «یک شیطنت رسانه ای در رابطه با جلسه ای به وجود آمده بود که گفته شده بود آقای نوری دوست بنده هستش و به همین دلیل به عنوان وزیر انتخاب شده... هیچ وزیری را به خاطر دوستی با خودم انتخاب نکردم» اقدام پزشکیان که حمایت تلویحی از وزیر کشاورزی است که نتوانسته بازار را مدیریت کند را میبینید.
اتفاقا اگه اینکارو کرده بودی موفق تر بودی. یه کابینه درست کردم به اسم وفاق که روی آش شله قلمکار رو سفید کرده. هیچیش به هیچی نمیخوره. اینکه فرزین رو بعد از برکناری میذاری مشاور ویژه ی خودت دهن کجی و عصبانی کردن مردم نیست؟