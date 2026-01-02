پزشکیان: هیچ وزیری را به خاطر دوستی با خودم انتخاب نکردم

مسعود پزشکیان در حاشه حضور در وزارت جهاد کشاورزی گفت: «یک شیطنت رسانه ای در رابطه با جلسه ای به وجود آمده بود که گفته شده بود آقای نوری دوست بنده هستش و به همین دلیل به عنوان وزیر انتخاب شده... هیچ وزیری را به خاطر دوستی با خودم انتخاب نکردم» اقدام پزشکیان که حمایت تلویحی از وزیر کشاورزی است که نتوانسته بازار را مدیریت کند را می‌بینید.