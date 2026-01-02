نبض خبر
ادعای پمپئو: این بار مثل سال 88 نیست
مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا گفت: «این بار مثل سال 88 نیست؛ واشنگتن اعتراضات ایران را فرصتی برای اقدام میبیند!» با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
و اینبار مثل جنگ دوازده روزه نخواهد بود، بی ملاحظه پاسخ خواهیم داد
خدا بخیر بگذره اینا مثل کفتار منتظر هستن که با این مردم و ایران عزیز اسیب بزنن وگرنه نگران مردم نیستن لطفا یکم با بصیرت باشید
من که نمی تونم قبول کنم این همون پومپئوی قدیمی است. قبلی خیلی خیکی و اصلا لحن صحبت کردنش لاتی بود. این یک بدل دست دومی است که یک مدت بعد از هلاکتش دست و پا کردند و گهگاهی یک مصاحبه هایی انجام میده.
برو گمشو سگ کثیف همه گرفتاری ملت ایران بخش اعظمش مربوط به شما کثافتهاست اگر شما لجنها از روی کره زمین حذف بشین مردم دنیا وبویژه ملت ایران یک نفس راحت خواهند کشید تو و او ترامپ متقلب باید تا حال به درک واصل شده بودین انشاالله که بزودی روزی به دست عدالت سپرده بشین و اونجا به حقتون برسین
آمریکا اگر میتوانست غلطی انجام دهد اول در کشور خودش انجام دهد و مسائل داخلی ایران به خود این مردم ربط دارد اگر دوست دارید یک بار دیگر پیغام پسغام بفرستید که غلط کردیم بسم الله
این مفلوکه مردم ما را نشناختند این حوادث ایران بزرگ را متحدتر و مقام تر خواهد نمود ان شاالله