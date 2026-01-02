En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 5082
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۹۵۲۰
کد خبر:۱۳۴۹۵۲۰
15348 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

ادعای پمپئو: این بار مثل سال 88 نیست

مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا گفت: «این بار مثل سال 88 نیست؛ واشنگتن اعتراضات ایران را فرصتی برای اقدام می‌بیند!» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مایک پمپئو ویدیو اغتشاشات دونالد ترامپ
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
سفیر سابق اسرائیل: موساد و سی آی ای در ایران فعال شدند! + زیرنویس
اعلام برائت خانواده احد ابراهیمی از اغتشاشگران
لحظات آتش زدن پلیس توسط اغتشاشاگران
تصاویر سلاح‌هایی که از اغتشاشگران کشف و ضبط شد
حضور علنی گروهک جنایتکار پژاک در اغتشاشات
کشته شدن دو مهاجم در حمله به مرکز نظامی ایلام
تصاویر خلع سلاح پلیس توسط اغتشاشاگران
تیراندازی تروریست‌ها با کلاشنیکف در خیابان‌های ایلام
تصاویر قرآن‌هایی که اغتشاش گران آتش زدند
عکس العمل مقام نظامی ایران به تهدید حمله اسرائیل
واکنش مداخله جویانه ترامپ به حوادث ایران
پاسخ محکم پزشکیان به ترامپ: آماده شهادت هستیم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Singapore
|
۰۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
46
60
پاسخ
و اینبار مثل جنگ دوازده روزه نخواهد بود، بی ملاحظه پاسخ خواهیم داد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
34
59
پاسخ
خدا بخیر بگذره اینا مثل کفتار منتظر هستن که با این مردم و ایران عزیز اسیب بزنن وگرنه نگران مردم نیستن لطفا یکم با بصیرت باشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
56
47
پاسخ
بلایی سر نوچه هات میاریم از ۸۸ بدتر
ناشناس
|
Canada
|
۰۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
28
17
پاسخ
من که نمی تونم قبول کنم این همون پومپئوی قدیمی است. قبلی خیلی خیکی و اصلا لحن صحبت کردنش لاتی بود. این یک بدل دست دومی است که یک مدت بعد از هلاکتش دست و پا کردند و گهگاهی یک مصاحبه هایی انجام میده.
سید مظلوم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
43
42
پاسخ
برو گمشو سگ کثیف همه گرفتاری ملت ایران بخش اعظمش مربوط به شما کثافت‌هاست اگر شما لجن‌ها از روی کره زمین حذف بشین مردم دنیا وبویژه ملت ایران یک نفس راحت خواهند کشید تو و او ترامپ متقلب باید تا حال به درک واصل شده بودین انشاالله که بزودی روزی به دست عدالت سپرده بشین و اونجا به حقتون برسین
داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
40
37
پاسخ
آمریکا اگر می‌توانست غلطی انجام دهد اول در کشور خودش انجام دهد و مسائل داخلی ایران به خود این مردم ربط دارد اگر دوست دارید یک بار دیگر پیغام پسغام بفرستید که غلط کردیم بسم الله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
45
39
پاسخ
این مفلوکه مردم ما را نشناختند این حوادث ایران بزرگ را متحدتر و مقام تر خواهد نمود ان شاالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
29
30
پاسخ
تو که پرونده ات هنوز بازه. ان شاء الله خودتو ترامپ یه روزی به درک میرید
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟