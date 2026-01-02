تصاویر حملات مرگبار عربستان به نیروهای اماراتی

نیروهای سپر میهن (عوامل عربستان در یمن) با پشتیبانی هوایی عربستان سعودی در حضرموت پیشروی می‌کنند و نیروهای شورای انتقالی جنوبی (عوامل امارات در جنوب یمن) را مجبور به فرار می‌کنند. سطح تنش میان عربستان و امارات به حدی افزایش یافته که اعلام شده نیروی دریایی سلطنتی عربستان سعودی برای جلوگیری از قاچاق سلاح توسط امارات متحده عربی به یمن، در دریای عرب مستقر می‌شود. تصاویر حملات هوایی وحشتناک عربستان به نیروهای امارات و همچنین پیشروی نیروهای وابسته به عربستان در یمن را می‌بینید.