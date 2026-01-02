En
کد خبر:۱۳۴۹۵۰۴
نبض خبر

تصاویر حملات مرگبار عربستان به نیروهای اماراتی

نیروهای سپر میهن (عوامل عربستان در یمن) با پشتیبانی هوایی عربستان سعودی در حضرموت پیشروی می‌کنند و نیروهای شورای انتقالی جنوبی (عوامل امارات در جنوب یمن) را مجبور به فرار می‌کنند. سطح تنش میان عربستان و امارات به حدی افزایش یافته که اعلام شده نیروی دریایی سلطنتی عربستان سعودی برای جلوگیری از قاچاق سلاح توسط امارات متحده عربی به یمن، در دریای عرب مستقر می‌شود. تصاویر حملات هوایی وحشتناک عربستان به نیروهای امارات و همچنین پیشروی نیروهای وابسته به عربستان در یمن را می‌بینید.
یمن شورای انتقالی جنوبی سپر میهن عربستان امارات
نظرات بینندگان
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
6
9
پاسخ
اعراب نادان، دشمن اسرائیل هست نه خودتان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
5
9
پاسخ
اسراییل را دارن خوشحال می کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
4
4
پاسخ
مطمین باشید فریب و دروغ است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
5
7
پاسخ
اخر عاقبت مزدور بودن همین است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
4
3
پاسخ
ترامپ و اسرائیل همه رو بهم ریختن
