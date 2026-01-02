En
نبض خبر

واکنش وزیر دفاع به پیشنهاد بی‌شرمانه ترامپ

امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع گفت: «هیچ‌کس در جمهوری اسلامی ایران موافق مذاکره موشکی نیست.توان موشکی ایران نابود شدنی نیست نه با بمب و نه با مذاکره. توان موشکی ایران با جنگ و مذاکره نابود نمی‌شود»
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۶
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
20
21
پاسخ
ترامپ پدیده ای از وحوش مدرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
19
18
پاسخ
با ید محکم تر هم حرف میزد در مقابل یک ترامپ عیاش و لات
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
12
22
پاسخ
السلام علیک یا اباعبدالله حسین
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
17
17
پاسخ
به یاری خدا با همین موشگها ه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب کودگ کش را در منطقه ریشه گن خواهیم کرد .
بازنشسته فرهنگی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
15
20
پاسخ
درود بر رزمندگان اسلام . ما کنار شما هستیم برای دفاع از ولایت امر مسلمین و اسلام و خاک وطن
شایان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
12
22
پاسخ
لبیک یا خامنه ای جانم فدای رهبر جانم فدای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مرگ براسراعیل مرگ برامریکا
