واکنش وزیر دفاع به پیشنهاد بیشرمانه ترامپ
امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع گفت: «هیچکس در جمهوری اسلامی ایران موافق مذاکره موشکی نیست.توان موشکی ایران نابود شدنی نیست نه با بمب و نه با مذاکره. توان موشکی ایران با جنگ و مذاکره نابود نمیشود»
به یاری خدا با همین موشگها ه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب کودگ کش را در منطقه ریشه گن خواهیم کرد .
درود بر رزمندگان اسلام . ما کنار شما هستیم برای دفاع از ولایت امر مسلمین و اسلام و خاک وطن