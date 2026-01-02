پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان فاش کرد مسعود پزشکیان برای تک دوره‌ای شدن ریاست جمهوری‌اش و ترک پاستور خودش را آماده کرده است. عبده تبریزی گفت: «آقای رئیس جمهور گفته که هر تصمیم سختی است بیاید من بگیرم. حالا یک دوره هستم چه اشکال دارد، چیزی که از آقای پزشکیان خود من شنیدم همین است. شخصا شنیدم که چنین جمله ای ایشان می گوید.» روایت عبده تبریزی را می‌بینید و می‌شنوید.