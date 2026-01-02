En
تعداد بازدید : 92293
کد خبر:۱۳۴۹۴۸۹
420626 بازدید
نظرات: ۱۴۴
نبض خبر

پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان فاش کرد مسعود پزشکیان برای تک دوره‌ای شدن ریاست جمهوری‌اش و ترک پاستور خودش را آماده کرده است. عبده تبریزی گفت: «آقای رئیس جمهور گفته که هر تصمیم سختی است بیاید من بگیرم. حالا یک دوره هستم چه اشکال دارد، چیزی که از آقای پزشکیان خود من شنیدم همین است. شخصا شنیدم که چنین جمله ای ایشان می گوید.» روایت عبده تبریزی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان ویدیو ریاست جمهوری حسین عبده تبریزی
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
2
4
پاسخ
پزشکیان در حد و اندازه ریاست جمهوری نیست
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
2
0
پاسخ
خداییش آدم خوبیه امانه برای ریاست جمهوری،،بخدادیراستعفاداده
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
134
275
پاسخ
الهی شکر، بره که دیگه برنگرده
پاسخ ها
ناشناس
| Sweden |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
هر روز بدتر از دیرزو
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
۲ سال دیگه همدیگررامیبینیم

حتما میاد
ناشناس
| Sweden |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
حالا از کجا اینقدر مطمئن هست که دور بعدی در کار باشه؟؟؟؟!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
56
285
پاسخ
کشور داره بهم میریزم دیر شده
اشنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
37
155
پاسخ
مشکلات مملکت اششکال ساختاری داردوپزشکیان ازموج اعتراض مردم می توانداستفاده کندوتهدیدراتبدیل به فرصت برای جراحی ساختارمدیریت کشورکندباتغییرمکررمدیران اقتصادی مشکلات هم چنان برجای خودهست که شامل ارزترجیهی نیازبه مکانبسم کنترلی شدیدداردبجای ان ازان برای کاهش قیمت ارزوپرکردن انبارهابرای کنترل قیمت استفاده شودتصدی گری دولت بشدت کاهش یابدواین تعدادنهادواداره وکارمندوامکانات برای مدیریت کشورنیازنیست بایدکم وکاهش پیداکنندوهمچنین به این تعدادبانک دولتی وخصوصی وموسسه مالی نیازنیست بایدساماندهی شوند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
تغییر مکرر مدیران؟؟
احمدی از اهواز
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
67
200
پاسخ
سلام، اینجوری که شما گفتید ما فکر کردیم فردا بدلیل ناتوانی و بلد نبودن روابط دیپلماتیک و مشکلات اقتصادی میخواد استعفا بده ، اما بنا بگفته شما حالا، حالاها گیر هستیم.
قباد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
112
254
پاسخ
با این گند کاری باید هرچه سریع‌تر استعفا بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
47
153
پاسخ
وقتی یکی مثل تو که اقتصاد خوان ،عصبانی ،بد اخلاق و.....هستی مشاوره ایشون هستی باید هم این جور بشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
113
429
پاسخ
اصلا هر کسی این پست رو اشغال کنه هیچ کاری نمیتونه بکنه. چون رییس جمهور کاره ای نیست.
پاسخ ها
مصطفی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
چرا بدون مطآلعه سخنوری میکنی
تو خودت به پزشکیان رای دادی اونوقت میگی هیچ کارس
جواد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
تو خودت هم به پزشکیان رای دادی
دوست
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
پس بابای من بود ارز مواد غذایی رو حذف کنن؟
موقع انتخابات که کله میشکنند الان میگن اختیار ندارن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
درود به خودم که رای ندادم و الان دیگه حرص نمی‌خورم همه کاندیدا ها مثل هم اند...
مریم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
دقیقا درسته ....
مرتض
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
81
241
پاسخ
سلام‌اصلا‌اقای‌پزشکیان‌بایدزودترازاینا‌استعفا‌میداد‌چون‌کارایی‌نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
مطمئن باش حتی
مجسمه پزشکیان از همه اینها بهتره
