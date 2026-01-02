نبض خبر
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان فاش کرد مسعود پزشکیان برای تک دورهای شدن ریاست جمهوریاش و ترک پاستور خودش را آماده کرده است. عبده تبریزی گفت: «آقای رئیس جمهور گفته که هر تصمیم سختی است بیاید من بگیرم. حالا یک دوره هستم چه اشکال دارد، چیزی که از آقای پزشکیان خود من شنیدم همین است. شخصا شنیدم که چنین جمله ای ایشان می گوید.» روایت عبده تبریزی را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر مسعود پزشکیان ویدیو ریاست جمهوری حسین عبده تبریزی
الهی شکر، بره که دیگه برنگرده
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
محمد| |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
حتما میاد
ناشناس| |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
مشکلات مملکت اششکال ساختاری داردوپزشکیان ازموج اعتراض مردم می توانداستفاده کندوتهدیدراتبدیل به فرصت برای جراحی ساختارمدیریت کشورکندباتغییرمکررمدیران اقتصادی مشکلات هم چنان برجای خودهست که شامل ارزترجیهی نیازبه مکانبسم کنترلی شدیدداردبجای ان ازان برای کاهش قیمت ارزوپرکردن انبارهابرای کنترل قیمت استفاده شودتصدی گری دولت بشدت کاهش یابدواین تعدادنهادواداره وکارمندوامکانات برای مدیریت کشورنیازنیست بایدکم وکاهش پیداکنندوهمچنین به این تعدادبانک دولتی وخصوصی وموسسه مالی نیازنیست بایدساماندهی شوند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
سلام، اینجوری که شما گفتید ما فکر کردیم فردا بدلیل ناتوانی و بلد نبودن روابط دیپلماتیک و مشکلات اقتصادی میخواد استعفا بده ، اما بنا بگفته شما حالا، حالاها گیر هستیم.
وقتی یکی مثل تو که اقتصاد خوان ،عصبانی ،بد اخلاق و.....هستی مشاوره ایشون هستی باید هم این جور بشه.
اصلا هر کسی این پست رو اشغال کنه هیچ کاری نمیتونه بکنه. چون رییس جمهور کاره ای نیست.
پاسخ ها
مصطفی| |
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
تو خودت به پزشکیان رای دادی اونوقت میگی هیچ کارس
جواد| |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
دوست| |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
موقع انتخابات که کله میشکنند الان میگن اختیار ندارن
ناشناس| |
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
مریم| |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴