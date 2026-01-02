عکس: دریاچه ارومیه یک گام عقبتر از بحران
بارشهای اخیر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه موجب افزایش نسبی تراز آب و فعال شدن دوباره بخشی از رودخانههای ورودی شده است، روندی که نشانهای امیدبخش برای این اکوسیستم ارزشمند به شمار میرود. با این حال کارشناسان محیطزیست تأکید میکنند که این بهبود محدود و موقتی است و نمیتواند بهتنهایی بحران مزمن دریاچه را برطرف کند، چراکه برداشت بیرویه آب، تداوم خشکسالی و ضعف در مدیریت منابع آبی همچنان حیات دریاچه ارومیه را تهدید میکند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.