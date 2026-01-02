صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۹۴۶۷
بازدید: ۱۱۰۸۳

عکس: دریاچه ارومیه یک گام عقب‌تر از بحران

بارش‌های اخیر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه موجب افزایش نسبی تراز آب و فعال شدن دوباره بخشی از رودخانه‌های ورودی شده است، روندی که نشانه‌ای امیدبخش برای این اکوسیستم ارزشمند به شمار می‌رود. با این حال کارشناسان محیط‌زیست تأکید می‌کنند که این بهبود محدود و موقتی است و نمی‌تواند به‌تنهایی بحران مزمن دریاچه را برطرف کند، چراکه برداشت بی‌رویه آب، تداوم خشکسالی و ضعف در مدیریت منابع آبی همچنان حیات دریاچه ارومیه را تهدید می‌کند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
دریاچه ارمیه بارندگی طبیعت خشکسالی در ایران احیای دریاچه ارومیه عکس مستند عکس استانها
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.