عکس: پرواز نخستین پهپاد موتور چرخشی ۶ تنی جهان؛ تیلت‌روتور چینی‌

هواگرد چینی لانیینگ R6000، نخستین تیلت‌روتور ۶ تنی جهان است که به‌طور مستقل توسط یک شرکت چینی توسعه یافته و نیازی به خلبان در کابین ندارد. این هواپیما با ترکیب سرعت هواپیما و قابلیت نشست و برخاست هلیکوپتر، به‌منظور پر کردن خلأ در حمل‌ونقل نقطه‌به‌نقطه طراحی شده است. R6000 به کاهش فواصل زمانی و مکانی کمک می‌کند و نمادی از شکستن انحصار تکنولوژیک غرب در هوانوردی پیشرفته محسوب می‌شود.این فناوری پیش‌تر در V-22 آسپری آمریکا استفاده شده بود. R6000 چینی در فناوری تیلت‌روتور از V-22 آسپری فراتر رفته است. نوآوری کلیدی آن، چرخش تنها شفت روتور (نه کل محفظه موتور) است. این طراحی هوشمندانه گازهای داغ اگزوز را از زمین دور نگه می‌دارد، که منجر به افزایش چشمگیر امنیت پرسنل زمینی و امکان فرود ایمن بر روی سکوهای دریایی معمولی بدون آسیب حرارتی می‌شود.