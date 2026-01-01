پاسخ محکم پزشکیان به ترامپ: آماده شهادت هستیم

مراسم گرامیداشت سالروز شهادت سرداران مقاومت و گرامیداشت سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مصلای تهران با طنین شعار «لبیک یا خامنه‌ای» و حضور رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان به‌همراه جمعی از مسئولان کشوری و لشکری به صحنه‌ای از نمایش همبستگی ملی، وفاداری به رهبری و تجدید میثاق با آرمان‌های مقاومت تبدیل شد. رئیس جمهور در این مراسم به لفاظی‌های ترامپ درباره حمله به ایران پاسخ داد و گفت: «با قدرت از تمام دولتمردان خود دفاع خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد. آماده هرگونه فداکاری برای انقلاب و کشورمان هستیم. دشمنان ستمگر ما را از شهادت نترسانند. با وحدت و همدلی این راه را می‌توانیم به پایان برسانیم.» سخنان کامل پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.