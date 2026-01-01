نبض خبر
پروژه درگیر کردن دولت را آغاز کردند / دست جلیلی از قدرت کوتاه نیست
فیضالله عرب سرخی، فعال سیاسی در گفتوگویی عنوان کرد: «رأی 24 میلیونی آقای روحانی، رأی بسیار مهمی بود و نشاندهنده حمایت گسترده جامعه از او بود اما همان جریاناتی که مخالف حضور او بودند به نظر من سه، چهار ماه بعد از انتخابات پروژه درگیر کردن دولت با مسائل مختلف را آغاز کردند. حوادثی که از مشهد شروع شد و با محوریت نیروهای تندرو شکل گرفت و به سرعت به سطح کشور کشیده شد، تصادفی نبود.» اظهارات عرب سرخی را میبینید و میشنوید.
