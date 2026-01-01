En
تعداد بازدید : 4542
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۹۳۷۵
9093 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

این ویدیو باعث حملات به المیرا شریفی مقدم شد: گرگ و کفتارها

عکس العمل المیرا شریفی مقدم به تلاش امثال مریم رجوی و رضا پهلوی برای سوءاستفاده از اعتراضات بازاریان که حالا رنگ اغتشاش به خود گرفته منجر به شکل گیری موجی از حملات به او شده است. او این عده را گرگ و کفتار خطاب کرده بود. این ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
برچسب‌ها:
نبض خبر اعتراضات بازار اغتشاشات المیرا شریفی مقدم ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۷۷
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
63
51
پاسخ
دمت گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
7
63
پاسخ
شما که نمینویسید پس چه نظری بدیم؟؟؟
ناشناس
|
Sweden
|
۲۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
6
67
پاسخ
نظرمان را گفتیم تو نشر نمیدی!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
28
98
پاسخ
به اونا که ربطی نداره ولی خانم خط‌ سفید شما خم در جایگاه درد مردم نیستی شما جزوی‌ از ما نیستی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
10
99
پاسخ
رانت فقط دلار ۲۸ تومنی نیست! خط سفید هم رانته و مردم از رانتخواران بیزار!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
97
52
پاسخ
افرین به خانم شریفی
سردار جنگل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
95
49
پاسخ
درود بر این شیرزن ایران زمین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
37
60
پاسخ
راست میگه. کاملا درسته، علیرغم همه مشکلات داخلی راه ما از منافقین و موساد و گروهکها جداست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
7
70
پاسخ
نظرمو بگم مگه چاپ میکنی ؟ همش سانسور میکنی
ناشناس
|
Germany
|
۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
11
91
پاسخ
سیم کارت سفید
