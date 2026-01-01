نبض خبر
این ویدیو باعث حملات به المیرا شریفی مقدم شد: گرگ و کفتارها
عکس العمل المیرا شریفی مقدم به تلاش امثال مریم رجوی و رضا پهلوی برای سوءاستفاده از اعتراضات بازاریان که حالا رنگ اغتشاش به خود گرفته منجر به شکل گیری موجی از حملات به او شده است. او این عده را گرگ و کفتار خطاب کرده بود. این ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
به اونا که ربطی نداره ولی خانم خط سفید شما خم در جایگاه درد مردم نیستی شما جزوی از ما نیستی.
رانت فقط دلار ۲۸ تومنی نیست! خط سفید هم رانته و مردم از رانتخواران بیزار!
راست میگه. کاملا درسته، علیرغم همه مشکلات داخلی راه ما از منافقین و موساد و گروهکها جداست