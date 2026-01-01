این ویدیو باعث حملات به المیرا شریفی مقدم شد: گرگ و کفتارها

عکس العمل المیرا شریفی مقدم به تلاش امثال مریم رجوی و رضا پهلوی برای سوءاستفاده از اعتراضات بازاریان که حالا رنگ اغتشاش به خود گرفته منجر به شکل گیری موجی از حملات به او شده است. او این عده را گرگ و کفتار خطاب کرده بود. این ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.