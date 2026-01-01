صفحه خبر لوگوبالا تابناک
کد خبر: ۱۳۴۹۳۶۳
بازدید: ۴۰۶۵

عکس: مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، امشب پنج شنبه یازدهم دی ۱۴۰۴ با حضور مسعود پزشکیان ، رئیس جمهور، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، سردار وحیدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،جمعی از مسؤلان کشوری و لشکری، نمایندگان کشورهای خارجی، خانواده معظم شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدا و حضور پرشور مردم در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.

عکس خبری ششمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی مصلای تهران رئیس جمهور دکترمسعودپزشکیان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
