عکس: مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، امشب پنج شنبه یازدهم دی ۱۴۰۴ با حضور مسعود پزشکیان ، رئیس جمهور، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، سردار وحیدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،جمعی از مسؤلان کشوری و لشکری، نمایندگان کشورهای خارجی، خانواده معظم شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدا و حضور پرشور مردم در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.