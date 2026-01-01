عکس: رفع خاموشی روستاهای برفی بانه و سقز

در پی بارش سنگین و کم‌سابقه برف در شهرستان‌های بانه و سقز که منجر به خاموشی برق ۳۲۶ روستا شد، نیروهای عملیاتی صنعت برق با همراهی نیروهای مردمی روستاها از ساعات ابتدایی بارش وارد عمل شدند و با وجود مسدود بودن راه‌های ارتباطی و شرایط سخت جوی، تاکنون برق بیش از ۱۰۰ روستا دوباره برقرار شده است؛ در صورت پایداری شرایط جوی، پیش‌بینی می‌شود تا اوایل هفته آینده تمامی روستاهای بانه و سقز برق‌دار شوند.