ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۹۳۴۰
بازدید: ۳۱۷۶

عکس: رفع خاموشی روستاهای برفی بانه و سقز

در پی بارش سنگین و کم‌سابقه برف در شهرستان‌های بانه و سقز که منجر به خاموشی برق ۳۲۶ روستا شد، نیروهای عملیاتی صنعت برق با همراهی نیروهای مردمی روستاها از ساعات ابتدایی بارش وارد عمل شدند و با وجود مسدود بودن راه‌های ارتباطی و شرایط سخت جوی، تاکنون برق بیش از ۱۰۰ روستا دوباره برقرار شده است؛ در صورت پایداری شرایط جوی، پیش‌بینی می‌شود تا اوایل هفته آینده تمامی روستاهای بانه و سقز برق‌دار شوند.

برچسب‌ها:
عکس خبری بارش برف سقز بانه
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.