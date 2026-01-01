نبض خبر
چهره نزدیک به جلیلی: در این صورت حمله به ایران منتفی خواهد شد
فواد ایزدی چهره نزدیک به سعید جلیلی درباره حمله اسرائیل و آمریکا به ایران که در جلسه اخیر ترامپ و نتانیاهو مطرح شده، گفت: «سیستم جنگی آمریکا میتواند خود را کند و محدود کند، همانطور که در مورد ونزوئلا شاهد بودیم. حمله به ایران برای آمریکا هزینهبر خواهد بود و اگر برآورد نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان دهد که این حمله میتواند 500 کشته آمریکایی به همراه داشته باشد، حمله منتفی خواهد شد.» روایت ایزدی را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر فواد ایزدی حمله آمریکا به ایران حمله اسرائیل به ایران جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا ویدیو
