تعداد بازدید : 15230
کد خبر:۱۳۴۹۳۳۹
122245 بازدید
نبض خبر

چهره نزدیک به جلیلی: در این صورت حمله به ایران منتفی خواهد شد

فواد ایزدی چهره نزدیک به سعید جلیلی درباره حمله اسرائیل و آمریکا به ایران که در جلسه اخیر ترامپ و نتانیاهو مطرح شده، گفت: «سیستم جنگی آمریکا می‌تواند خود را کند و محدود کند، همانطور که در مورد ونزوئلا شاهد بودیم. حمله به ایران برای آمریکا هزینه‌بر خواهد بود و اگر برآورد نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان دهد که این حمله می‌تواند 500 کشته آمریکایی به همراه داشته باشد، حمله منتفی خواهد شد.» روایت ایزدی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر فواد ایزدی حمله آمریکا به ایران حمله اسرائیل به ایران جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا ویدیو
