کد خبر:۱۳۴۹۳۲۹
39737 بازدید
نبض خبر

سردار علایی درباره جنگ تازه: تا عید، اتفاقات وخیمی ...

سردار حسین علایی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران درباره احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به ایران گفت: «به نظرم تا عید، اتفاقات وخیمی رخ نخواهد داد ولی اتفاقاتی که خوشحالی زیادی هم تولید بکند هم نداریم. همین شرایط فعلی تداوم پیدا می کند. آمریکا می خواهد شرایط نه جنگ نه صلح را نگه دارد.» روایت علایی را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر سردار علایی حسین علایی ویدیو حمله آمریکا به ایران حمله اسرائیل به ایران جنگ ایران و آمریکا جنگ ایران و اسرائیل
