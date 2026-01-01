En
کد خبر:۱۳۴۹۳۲۲
مراسم ادای سوگند زهران ممدانی برای شهرداری نیویورک با قرآن + زیرنویس

زهران ممدانی پس از ادای سوگند در یک ایستگاه متروی تاریخی و از رده خارج شده در منهتن، شهردار شهر نیویورک شد. ممدانی به عنوان اولین رهبر مسلمان بزرگترین شهر آمریکا سوگند یاد کرد و هنگام ادای سوگند، دست خود را بر روی قرآن گذاشت. او از قرآنِ متعلق به پدربزرگش و همچنین یک نسخه 200 ساله که به امانت از کتابخانه عمومی نیویورک گرفته شده بود، برای ادای سوگند استفاده کرد. او قصد دارد در مراسمی که روز جمعه در تالار شهر نیویورک برگزار می‌شود هم از دو نسخه قرآن کریم متعلق به پدربزرگ و مادربزرگش برای ادای سوگند استفاده کند. این مراسم را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر زهران ممدانی ادای سوگند ویدیو
