عکس: طریق شهدای کرمان در آستانه آغاز ششمین سالگرد شهادت ایرانمرد

تاریخ یازدهم دی‌ماه اولین روز از برنامه‌های گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی آغاز می‌شود، موکب‌ها اما نگین مراسم هستند و این تصاویر روند آماده‌سازی آنها و حضور زود هنگام مردم را نشان می‌دهد‌.