عکس: طریق شهدای کرمان در آستانه آغاز ششمین سالگرد شهادت ایرانمرد
تاریخ یازدهم دیماه اولین روز از برنامههای گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی آغاز میشود، موکبها اما نگین مراسم هستند و این تصاویر روند آمادهسازی آنها و حضور زود هنگام مردم را نشان میدهد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس خبری سالگردششم حاج قاسم سلیمانی کرمان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.