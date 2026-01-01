صفحه خبر لوگوبالا تابناک
کد خبر: ۱۳۴۹۳۲۱
بازدید: ۳۰۷۳

عکس: طریق شهدای کرمان در آستانه آغاز ششمین سالگرد شهادت ایرانمرد

تاریخ یازدهم دی‌ماه اولین روز از برنامه‌های گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی آغاز می‌شود، موکب‌ها اما نگین مراسم هستند و این تصاویر روند آماده‌سازی آنها و حضور زود هنگام مردم را نشان می‌دهد‌.

برچسب‌ها:
عکس خبری سالگردششم حاج قاسم سلیمانی کرمان
