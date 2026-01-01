صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۹۳۱۹
بازدید: ۳۶۱۳

عکس: تلاش در طوفان و کولاک برای نجات جان نوجوان گم شده

در پی مفقود شدن یک نوجوان ۱۶ ساله در ارتفاعات قوشاداغ شهرستان اهر تیم‌های عملیات هلال احمر، تیم‌های مردمی، تمامی ارگان‌های دولتی، نظامی و انتظامی شهرستان و تیم‌های آفرود سواری برای پیدا کردن این نوجوان با وجود شرایط جوی بسیار نامساعد، برف و کولاک شدید و صعب‌العبور بودن ارتفاعات منطقه 4 روز هست که همچنان در تلاش هستند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری شهرستان اهر قوشاداغ گمشده هلال احمر
اخبار مرتبط

کشف پیکر نوجوان گمشده پس از پنج روز جستجو
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.