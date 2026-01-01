عکس: تلاش در طوفان و کولاک برای نجات جان نوجوان گم شده

در پی مفقود شدن یک نوجوان ۱۶ ساله در ارتفاعات قوشاداغ شهرستان اهر تیم‌های عملیات هلال احمر، تیم‌های مردمی، تمامی ارگان‌های دولتی، نظامی و انتظامی شهرستان و تیم‌های آفرود سواری برای پیدا کردن این نوجوان با وجود شرایط جوی بسیار نامساعد، برف و کولاک شدید و صعب‌العبور بودن ارتفاعات منطقه 4 روز هست که همچنان در تلاش هستند.