صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۹۲۹۷
بازدید: ۲۸۹۸

عکس: راهپیمایی مردم ترکیه در حمایت از مردم غزه

مردم ترکیه در استانبول در اعتراض به کشته‌شدن نظامیان این کشور در شمال عراق و همچنین حملات رژیم صهیونیستی به غزه دست به راهپیمایی زدند. این راهپیمایی با حضور مردم و مسئولان ترکیه بعد از نماز صبح و با ابتکار پلت‌فرم اراده ملی در قالب 308 مؤسسه مردم‌نهاد از پل گالاتا آغاز شد. هفته گذشته در نتیجه حملات عناصر پ‌ک‌ک به نیروهای نظامی ترکیه در شمال عراق، 12 نظامی کشته و چند نظامی دیگر زخمی شدند که این موضوع موج رسانه‌ای گسترده‌ای در این کشور به‌راه انداخت و عزای عمومی اعلام شد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل ترکیه‌ راهپیمایی نظامیان پ ک ک رژیم صهیونیستی غزه
اخبار مرتبط

واکنش سومالی لند به ادعاهای ضد فلسطینی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.