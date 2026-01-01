عکس: راهپیمایی مردم ترکیه در حمایت از مردم غزه
مردم ترکیه در استانبول در اعتراض به کشتهشدن نظامیان این کشور در شمال عراق و همچنین حملات رژیم صهیونیستی به غزه دست به راهپیمایی زدند. این راهپیمایی با حضور مردم و مسئولان ترکیه بعد از نماز صبح و با ابتکار پلتفرم اراده ملی در قالب 308 مؤسسه مردمنهاد از پل گالاتا آغاز شد. هفته گذشته در نتیجه حملات عناصر پکک به نیروهای نظامی ترکیه در شمال عراق، 12 نظامی کشته و چند نظامی دیگر زخمی شدند که این موضوع موج رسانهای گستردهای در این کشور بهراه انداخت و عزای عمومی اعلام شد.
