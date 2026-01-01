En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 2800
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۹۲۹۰
کد خبر:۱۳۴۹۲۹۰
7353 بازدید
نبض خبر

عکس العمل پزشکیان به درخواست افزایش حقوق

مسعود پزشکیان گفت: «ما بودجۀ دولت را با دو درصد رشد به مجلس تحویل دادیم. کدام دولتی تا حالا با دو درصد رشد بودجه را به مجلس داده؟ این‌ دولت و بانک‌ها تورم ایجاد می‌کنند. تورم یعنی خالی‌تر کردن جیب مردم محروم و پایین آوردن قدرت خریدشان. ما نمی‌خواهیم این کار را بکنیم. حالا مشکلاتی هم بود؛ نمایندگان گفتند باید حقوق افزایش پیدا کند. ما پولش را می‌دهیم، هرچه می‌گویید انجام می‌دهیم، اما بودجه دولت و هزینه‌های دولت را بالا نبرید.» اظهارات پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان ویدیو افزایش حقوق بودجه 1405
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
پزشکیان: ما مقصریم؛ دنبال آمریکا نگردید
پزشکیان: دیگر دلار 28500 تومانی نمی‌دهیم / به هرکه دلار می‌دهیم، می‌خورد!
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن
تصاویر نامه پزشکیان به مجلس و توضیحات قالیباف
آقای پزشکیان، اینها به شما خیانت و به شعور ملت توهین نمودند!
دولت می‌خواهد نیمی از کسری بودجه را از جیب مردم بردارد!
نمی‌توانید به مردم فشار آورید که مالیات بیشتری بده ولی...
اعلام رقم خنده دار افزایش حقوق 1405
فریاد پزشکیان بر سر محافظش: چه‌کارش داری؟ ولش کن!
کاهش 25 درصدی قدرت خرید کارمندان در سال آینده!
عکس العمل پزشکیان که سوژه فضای مجازی شد
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!
زنی که با دیه فرزندش مدرسه ساخت!
خواب عمیق یک دانشجو وسط سخنرانی رئیس جمهور
دفاع پزشکیان از سلامت رهبر انقلاب
اتهام عجیب یک نماینده مجلس به جواد ظریف
ادبیات تند پزشکیان: بی‌سواد، فرصت طلب و ریاکار
سخنرانی بحث برانگیز پزشکیان: کی گفته در ذلت و بدبختی بمانی؟!
پشت صحنه گفتگوی پزشکیان با سایت رهبری
حمله تازه وردست جلیلی به پزشکیان
معین بعد از این چراغ سبز چمدان‌هایش را می‌بندد؟!
پزشکیان: می‌گویند دولت دارد اینجا را نابود می‌کند، مگر من دیوانه‌ام؟
پزشکیان: از روزی که آمدیم هر روز یک بلایی سر ما آوردند
فیلم قدیمی درگیری همراهان معاون پزشکیان که وایرال شد
نخستین مصاحبه پزشکیان با خبرنگار به زبان ترکی
یک پیش بینی نگران کننده درباره سرنوشت پزشکیان
بحث عینک پزشکیان در مجلس را ببینید
بامزه‌ترین بخش‌های نشست خبری پزشکیان
لحظه ترکیدن بغض پزشکیان در میان همکارانش
تذکر پزشکیان در جلسه رسمی: بشین بابا ول کن!
بی‌توجهی عجیب نمایندگان مجلس به مهم‌ترین سخنرانی رئیس جمهور
پاسخ تازه پزشکیان به سخنرانی ترامپ درباره وضعیت ایران
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟