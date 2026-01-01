عکس العمل پزشکیان به درخواست افزایش حقوق

مسعود پزشکیان گفت: «ما بودجۀ دولت را با دو درصد رشد به مجلس تحویل دادیم. کدام دولتی تا حالا با دو درصد رشد بودجه را به مجلس داده؟ این‌ دولت و بانک‌ها تورم ایجاد می‌کنند. تورم یعنی خالی‌تر کردن جیب مردم محروم و پایین آوردن قدرت خریدشان. ما نمی‌خواهیم این کار را بکنیم. حالا مشکلاتی هم بود؛ نمایندگان گفتند باید حقوق افزایش پیدا کند. ما پولش را می‌دهیم، هرچه می‌گویید انجام می‌دهیم، اما بودجه دولت و هزینه‌های دولت را بالا نبرید.» اظهارات پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.