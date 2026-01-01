عکس: سفر رئیسجمهور به استان چهارمحال و بختیاری
دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، صبح چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ در هفدهمین مقصد از سفرهای استانی دولت وفاق ملی، برای سفری دوروزه وارد شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری شد. دیدار با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، فرهیختگان، فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، برگزاری نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم و حضور در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، از جمله برنامههای این سفر دوروزه است.
