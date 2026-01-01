ویدیویی تلخ از مرزبان باغیرت ایرانی که یخ زد

ویدیویی تلخ از هوش مصنوعی از مرزبان ایرانی به همراه تصویر وضعیت پیکر این شهید در لحظه شهادت را می‌بینید. ستوان یکم رحیم مجیدی در پی وقوع کولاک شدید و یخ‌زدگی در شرایط جوی بسیار سخت، حین انجام مأموریت در مناطق مرزی استان کردستان به شهادت رسید. پیکر این شهید والامقام پس از ساعت‌ها جست‌وجو در منطقه کشف شد. در زمان پیدا شدن پیکر وی، تصویری از فرزند خردسالش در دست او بوده که پشت آن نوشته شده بود: «مراقب پسرم باشید، تازه یاد گرفته بگه بابا.»