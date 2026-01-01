نبض خبر
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن
اعتراض یک استاد دانشگاه به سیاستهای پزشکیان در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. این استاد دانشگاه از عدم کاهش بودجه نهادهای غیرموثر در شرایط ریاضت اقتصادی انتقاد کرد و برای نمونه به صداوسیما اشاره کرد گفت: «اگر بودجه صداوسیما 50 درصد کاهش پیدا کند، هیچ اتفاقی نمیافتد...»
برچسبها:نبض خبر بودجه انقباضی بودجه 1405 صداوسیما ویدیو
مگه اختیار داره بودجه صدا و سیما بنیاد سعدی حداد عادل و .... صدها مورد دیگه
پاسخ ها
رضوان| |
۰۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
صدا و سیما دقیقه ای میلیاردها تومان از تبلیغات پول می گیرد و اصلا نیازی به بودجه دولت نداره .و برای آن ردیف بودجه لازم نیست
پزشکیان نمی خواهد برای خودش درد سر درست کند پس خیلی راحت سراغ جیب مردم می رود با بهاه های نخ نما شده و برنامه های تکراری و نتایج تکراری " تورم برای مردم جبران کسری بودجه برای دولت "
حرف حساب. یک شبکه 1 می خواهیم.
یک شبکه آی فیلم
یک شبکه مستند
یک شبکه ورزشی
یک شبکه کودک
رادیو هم که فقط تو تاکسی و خودرو گوش می کنند
یک شبکه بس است
بقیه اضافی است. این کارمندان صدا وسیما هم بروند خودشان شبکه خصوصی بزنند از ماهواره پخش کنند.
صدا و سیما که فقط شاید 20 درصد مخاطب دارد بای به همین اندازه بودجه داشته باشد
حالا این استاد دانشگاه ملاحظه و احتیاط کرده فقط صدا وسیما رانام برده درحالیکه خود آقای پزشکیان منظورشان رادرصحبت ها هاومصاحبه از نهادهای دیگر رانیز موردخطاب قرار داده که هیچ دست آوردی برای جامعه ندارند وباعث هدررفت وسوختن بودجه می شوند وچه خداپسندانه تر وارزشمندتر مسیولین این نهادها تاقبل ازتعین تکلیف بودجه درمجلس ازدریافت این بودجه ها انصراف واجازه دهند این بودجه ها جهت تسهیل ازدواج جوانان مورد استفاده قراربگیرد اگر آقایون رضایت بدهند