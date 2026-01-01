اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن

اعتراض یک استاد دانشگاه به سیاست‌های پزشکیان در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. این استاد دانشگاه از عدم کاهش بودجه نهادهای غیرموثر در شرایط ریاضت اقتصادی انتقاد کرد و برای نمونه به صداوسیما اشاره کرد گفت: «اگر بودجه صداوسیما 50 درصد کاهش پیدا کند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد...»