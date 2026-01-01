En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 24006
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۹۲۷۵
کد خبر:۱۳۴۹۲۷۵
203310 بازدید
نظرات: ۱۱۶
نبض خبر

اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن

اعتراض یک استاد دانشگاه به سیاست‌های پزشکیان در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. این استاد دانشگاه از عدم کاهش بودجه نهادهای غیرموثر در شرایط ریاضت اقتصادی انتقاد کرد و برای نمونه به صداوسیما اشاره کرد گفت: «اگر بودجه صداوسیما 50 درصد کاهش پیدا کند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد...»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر بودجه انقباضی بودجه 1405 صداوسیما ویدیو
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۳
در انتظار بررسی: ۷۱
انتشار یافته: ۱۱۶
ناشناس
|
Belgium
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
9
132
پاسخ
مگه اختیار داره بودجه صدا و سیما بنیاد سعدی حداد عادل و .... صدها مورد دیگه
پاسخ ها
رضوان
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
جالبه در تمام کامنتها حتی یک نفرهم تا این لحظه به صداوسیما رای مثبت نداده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
7
146
پاسخ
صدا و سیما دقیقه ای میلیاردها تومان از تبلیغات پول می گیرد و اصلا نیازی به بودجه دولت نداره .و برای آن ردیف بودجه لازم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
4
116
پاسخ
پزشکیان نمی خواهد برای خودش درد سر درست کند پس خیلی راحت سراغ جیب مردم می رود با بهاه های نخ نما شده و برنامه های تکراری و نتایج تکراری " تورم برای مردم جبران کسری بودجه برای دولت "
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
7
136
پاسخ
اگه کلا هم حذف بشه ، آثار مثبتی در جامعه دیده خواهد شد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
6
116
پاسخ
حرف حساب. یک شبکه 1 می خواهیم.
یک شبکه آی فیلم
یک شبکه مستند
یک شبکه ورزشی
یک شبکه کودک
رادیو هم که فقط تو تاکسی و خودرو گوش می کنند
یک شبکه بس است
بقیه اضافی است. این کارمندان صدا وسیما هم بروند خودشان شبکه خصوصی بزنند از ماهواره پخش کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
9
121
پاسخ
صدا و سیما که فقط شاید 20 درصد مخاطب دارد بای به همین اندازه بودجه داشته باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
10
128
پاسخ
اگر صدا و سیما نباشد هم هیچ اتفاقی نمی افتد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
6
109
پاسخ
آی گفتی، شیر مادر حلالت.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
5
102
پاسخ
حالا این استاد دانشگاه ملاحظه و احتیاط کرده فقط صدا وسیما رانام برده درحالیکه خود آقای پزشکیان منظورشان رادرصحبت ها هاومصاحبه از نهادهای دیگر رانیز موردخطاب قرار داده که هیچ دست آوردی برای جامعه ندارند وباعث هدررفت وسوختن بودجه می شوند وچه خداپسندانه تر وارزشمندتر مسیولین این نهادها تاقبل ازتعین تکلیف بودجه درمجلس ازدریافت این بودجه ها انصراف واجازه دهند این بودجه ها جهت تسهیل ازدواج جوانان مورد استفاده قراربگیرد اگر آقایون رضایت بدهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
3
103
پاسخ
حرف حق زده
دولت کارمند و پول بگیر اضافه خیلی زیاد داره
بعضی از کارمند ها هستند که اصلا به محل کار نمی رن ولی حقوق ماهیانه می گیرن، حتی اضافه کار هم میگیرن!
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟