تعداد بازدید : 43268
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۹۲۵۸
231731 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

لحظات شهادت امیرحسام خدایاری در اغتشاشات

لحظات شهادت امیرحسام خدایاری فرد در اغتشاشات کوهدشت که از سوی نهادهای مسئول به عنوان یکی از بسیجیان و نیرو‌های مدافع امنیت معرفی شده را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر امیرحسام خدایاری فرد ویدیو اغتشاشات کوهدشت اعتراضات بازار
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۲۶۵
انتشار یافته: ۵
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
112
285
پاسخ
نتیجه دو روز گرون کردن سکه میشه این ... هرج و مرج ... دولت ضعیف به این میگن .... طی دو روز 20 میلیون سکه گرون شد .... آقای پزشکیان دست بردار برو برو برو برو استعفا بده بده ... تا خون بیشتری نریختی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
نه اینکه دوره رئیسی همه چی ثابت بود
داریوش
|
Austria
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
55
317
پاسخ
برادر کشی
وای بر ما
عبدالله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
80
252
پاسخ
آقای پزشکیان؛ توافق که نکردی.. جنگم که شد.. ارزونم که نشد چیزی.. دلارم که اینه وضعش تهش شد تعویض فرزین با همتی (یکی بدتر از فرزین)... ثبات اجتماعی رو هم که بهم زدی.. چی میخوای از جون ملت بکن برو دیگه...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
47
253
پاسخ
برادر کشی😢😢
مسلخ ؛ رضا یزدانی

مسلخ ؛ رضا یزدانی

مسلخ قطعه‌ای از رضا یزدانی خواننده پاک راک است. موزیک ویدیوی این قطعه را...
