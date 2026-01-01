نبض خبر
لحظات شهادت امیرحسام خدایاری در اغتشاشات
لحظات شهادت امیرحسام خدایاری فرد در اغتشاشات کوهدشت که از سوی نهادهای مسئول به عنوان یکی از بسیجیان و نیروهای مدافع امنیت معرفی شده را میبینید.
امیرحسام خدایاری فرد اغتشاشات کوهدشت
نتیجه دو روز گرون کردن سکه میشه این ... هرج و مرج ... دولت ضعیف به این میگن .... طی دو روز 20 میلیون سکه گرون شد .... آقای پزشکیان دست بردار برو برو برو برو استعفا بده بده ... تا خون بیشتری نریختی
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
آقای پزشکیان؛ توافق که نکردی.. جنگم که شد.. ارزونم که نشد چیزی.. دلارم که اینه وضعش تهش شد تعویض فرزین با همتی (یکی بدتر از فرزین)... ثبات اجتماعی رو هم که بهم زدی.. چی میخوای از جون ملت بکن برو دیگه...