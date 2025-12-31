رضا سپهوند، نماینده مجلس در نطقی تند در صحن علنی گفت: «مردم می‌دانند که شرایط سخت اقتصادی و ناترازی‌های امروز، حاصل تصمیمات انباشته دولت‌ها، مجالس ادوار، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی در کشور است؛ نه دولت چهاردهم. وفاق زمانی معنا دارد که میدان سیاست، شفاف باشد؛ نه جولانگاه خوک‌های سیاسی فرصت طلب!» سخنان کامل این نماینده را می‌بینید و می‌شنوید.