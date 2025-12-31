En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 4537
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۹۲۲۲
کد خبر:۱۳۴۹۲۲۲
12975 بازدید
نبض خبر

به زودی پرچم‌ اسرائیل را مثل سومالی‌لند در ایران نصب می‌کنیم!

کارشناس شبکه آی 24 نیوز اسرائیل با اشاره به اعتراضات بازار در واکنش به بی‌ثباتی قیمت ارز و قیمت کالاها، از طرح اسرائیل برای تجزیه ایران همچون سومالی گفت: «سرنگونی این حکومت یک منفعت اسرائیلی است، آن روز دور نیست که پرچم‌های اسرائیل را در ایران برافرازند همانطور که در سومالی‌لند انجام دادند... اینجا اسرائیل سود بیشتری می‌برد و بهتر می‌تواند به هدفی که می‌خواهیم برسد، یعنی خنثی کردن تهدید وجودی به نام ایران...» ویدیوی کامل را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر اعتراضات بازار حمله اسرائیل به ایران تجزیه ایران ویدیو جنگ ایران و اسرائیل تجزیه سومالی سومالی لند اسرائیل
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
اگر این اتفاق بیافتد، اسرائیل قطعاً حمله می‌کند
طرح خطرناک برای تکه تکه کردن ایران
تجزیه طلب ایران در تلویزیون اسرائیل: در یک سنگر قرار داریم
رونمایی الجزیره از طرح نهایی اسرائیل برای ایران
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
تحلیل مرشایمر از سناریوی اسرائیل برای ایران: باید رقیبان را تکه پاره کنند
تعجب خبرنگار شبکه العربی از اوضاع پس از حمله اسرائیل!
افسر اطلاعاتی اسرائیل: چیزی به نام «ملت ایران» وجود ندارد؛ مثل شوروی تجزیه‌شان می‌کنیم!
اصرار چهره رسانه‌ای سعودی: ایران باید تجزیه شود!
باید به ایران همزمان با اعتراضات داخلی حمله کنیم!
تصاویر صداوسیما از تجمع امروز بازاریان تهران
عکس العمل فردوسی‌پور به اعتراضات اقتصادی مردم
عکس العمل مقام دولتی به اعتراضات: فریاد ناشی از درد است!
مصاحبه صداوسیما با بازاریان معترض را ببینید
واکنش میثاقی به افزایش قیمت ارز روی آنتن
کودکی که در اعتراضات تازه کشته شده بود، زنده شد!
لاریجانی: آشوب طراحی دشمن است/ نباید گول بخوریم و مذاکره کنیم
تصاویر تجمعات اعتراضی امروز دانشگاه‌های تهران
تصاویر برخورد بازاری‌ها با عوامل به آشوب کشیدن اعتراضات
گزارش‌های تلویزیون اسرائیل از اعتراضات بازار!
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟