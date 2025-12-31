کارشناس شبکه آی 24 نیوز اسرائیل با اشاره به اعتراضات بازار در واکنش به بی‌ثباتی قیمت ارز و قیمت کالاها، از طرح اسرائیل برای تجزیه ایران همچون سومالی گفت: «سرنگونی این حکومت یک منفعت اسرائیلی است، آن روز دور نیست که پرچم‌های اسرائیل را در ایران برافرازند همانطور که در سومالی‌لند انجام دادند... اینجا اسرائیل سود بیشتری می‌برد و بهتر می‌تواند به هدفی که می‌خواهیم برسد، یعنی خنثی کردن تهدید وجودی به نام ایران...» ویدیوی کامل را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.