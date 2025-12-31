En
کد خبر:۱۳۴۹۱۹۳
نبض خبر

رفتار سرد جورجینا با کریستیانو رونالدو خبرساز شد

در حالی که انتظار می‌رفت رابطه پرحرارت جورجینا و کریستیانو در این مراسم هم‌چنان در کانون توجه قرار گیرد، بسیاری از کاربران فضای مجازی از زبان بدن سرد و بی‌تفاوت جورجینا نسبت به رونالدو شگفت‌زده شدند. برخی معتقدند که این رفتار می‌تواند نشانه‌ای از تنش‌های اخیر در زندگی شخصی آنها باشد، در حالی که دیگران آن را صرفاً یک لحظه نادیده‌گرفته‌شده در دنیای پرحاشیه این ستاره‌ها دانسته‌اند. این موضوع بحث‌برانگیز همچنان در حال دست‌به‌دست شدن میان کاربران فضای مجازی است. کاربران این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا رونالدو قرار است از همسرش جدا شود یا یک دعوای کوچک است؟
نبض خبر کریستیانو رونالدو جورجینا رودریگز ویدیو
